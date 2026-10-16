Laporta hızlı hareket ediyor: Barcelona'da anlaşmazlıkları gidermek için acil zirve

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Spotify Camp Nou Stadı'nın yenileme çalışmalarından sorumlu Türk şirketi Limak'ın üst düzey yetkilileriyle, anlaşmazlıkları aşmak ve projeyi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak için çalışmaların hızını artırmak amacıyla toplantılar gerçekleştirdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Laporta, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını izlemek üzere gittiği İstanbul seyahatini, Limak Holding'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek için değerlendirdi. Teknik direktör Hansi Flick'in ekibi bu maçta da farklı bir skorla yeni bir galibiyet elde ederek bu sezonki kusursuz galibiyet serisini sürdürdü.

"RAC 1" radyosunun aktardığına göre Barcelona başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları, Spotify Camp Nou Stadı'nın yenileme işlerini üstlenen Türk şirketinin yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı Ebru Özdemir ile şirketin diğer yönetim kurulu üyeleriyle, anlaşmazlıkları gidermek ve geliştirme çalışmalarını mümkün olan en iyi şekilde ve en kısa sürede tamamlamak için güç birliği yapmak amacıyla birçok toplantı yaptı.

Aynı kaynağa göre iki taraf arasındaki ilişkide son derece olumlu bir hava hâkim oldu.

Bu kapsamda Barcelona ve Limak heyetleri resmi bir akşam yemeği düzenledi, ayrıca Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki maç sırasında Ali Sami Yen Stadı'nın protokol tribününde bir araya geldi.

İki tarafın gerçekleştirdiği toplantılarda dostane bir atmosfer vardı; taraflar anlaşmazlıkları bir kenara bırakma, güç birliği yapma ve projeyi tamamlamak için tek bir yönde çalışma konusunda anlaştı.

Ortak çıkar

Barcelona ve Limak, açık nedenlerle, "Spotify Camp Nou" Stadı'nın geliştirme çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede bitirmek şeklindeki ortak bir çıkarı paylaşıyor; bu da tüm çabaların bu göreve odaklanmasını son derece önemli kılıyor.

Çatının montajı da dahil olmak üzere stadın tamamen hazır hale gelmesinin ardından, yenileme çalışmalarının seyrini değerlendirmek için yeterince zaman olacak; her taraf da bundan sonra kendi çıkarlarını savunacak.

Bu bağlamda "RAC 1" radyosu, çalışmaların tamamlanmasındaki gecikme nedeniyle uygulanan ceza maddelerine ilişkin anlaşmazlığın hukuki bir uyuşmazlığa dönüşme ihtimalinin şu an için göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Laporta da bu olasılığa, Barcelona'nın oy hakkı bulunan üyelerinin katıldığı son genel kurulunda ima etmişti.

Bununla birlikte, bu hafta Türkiye'de yapılan toplantılarda bu mesele ele alınmadı; zira şu andaki mutlak öncelik, Barcelona taraftarlarının nihayet stadyumlarının keyfini çıkarabilmesi ve tüm tribünlerin %100 kapasiteyle taraftarlara açılması.

Barcelona şu an için Spotify Camp Nou Stadı'ndaki üçüncü tribünü çatı montajı yapılmadan taraftarlara açmayı düşünmüyor; ancak ikinci ve üçüncü tribün arasında yer alan bölgedeki VIP localarının bir kısmını bu yılın sonu ile 2027 yılının başı arasında açmayı deneyecek. Bu da kulübe ek mali gelir sağlayacak.



