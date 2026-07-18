Laporta: Fas milli takımı güçlü… İşte Fransa’ya yenilmesinin nedeni bu

Barcelona Kulübü Başkanı Juan Laporta, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği performansın ardından Fas milli takımını övdü.

Fas Milli Takımı, Fransa'ya 2-0 yenilmeden önce, üst üste ikinci kez Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Laporta, Fas'ın 2. Kanalı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fas Milli Takımı çok büyük bir potansiyele sahip. Onları televizyondan izlemek benim için büyük bir zevkti, çünkü çok güçlüler ve yetenekliler."

Laporta, “Girona’da oynayan (Ezzedine) Ounahi var, orta sahada ve forvette çok iyi oyuncular var, ayrıca golcü de var” diye ekledi.

Dünya Kupası'ndan elenme nedeni hakkında ise Laporta, "Fas, Fransa karşısında özel koşullarla karşı karşıya kaldı ve bence o maç, Dünya Kupası'nın başından sonuna kadar milli takımın sergilediği performanstan biraz farklıydı" dedi.

Laporta sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak son Dünya Kupası, Fas için bir başarı olarak değerlendirilebilir, bu çok açık.”

Laporta şu anda, yarın Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin’in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçını izlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor.