Sezon ödüllerine beklenen hâkimiyetini pekiştiren bir adımda, Barcelona kulübü, Fransa'nın başkenti Paris dışında ilk kez düzenlenen istisnai bir organizasyon olan yetmişinci Ballon d'Or ödül törenine katılmak üzere tarihî ve benzeri görülmemiş bir heyetle İngiltere'nin başkenti Londra'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Joan Laporta, kulübün çeşitli ödüllerdeki tüm adaylarını kapsayan dev bir Katalan heyetine liderlik ediyor; Blaugrana bu gecede en zorlu rakip ve tacın en büyük payını alan taraf olmayı umuyor.

Barcelona'nın temsilcileri listesinde, erkek ve kadın A takımlarının yıldızlarından oluşan bir yıldızlar topluluğu yer alıyor. Bunların başında Ballon d'Or'un en öne çıkan adayı Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri ve Joan Garcia geliyor. Ayrıca kadın takımının yıldızları Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky Lopez, Clara Serrajordi ve teknik direktör Pere Romeu de listede bulunuyor.

Kurumsal düzeyde ise Laporta'ya başkan yardımcıları Rafa Yuste ile Elena Fort, yönetim kurulu üyeleri Xavi Puig ve Xavier Barniol eşlik ediyor. Ayrıca sportif direktör Deco'nun önderliğindeki sportif kadroda Bojan Krkic, Alejandro Echevarria, Enric Masip ve Marc Vives yer alıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

"Mundo Deportivo", heyetin Barcelona Havalimanı'ndan Londra'ya birlikte seyahat edeceğini, ancak profesyonel kariyerinin belki de en önemli gecesinde genç yıldız Lamine Yamal'ın bu durumun istisnası olacağını ortaya koydu. Yamal, anne babası, partneri, akrabaları, arkadaşları ve ekibinin üyeleri için özel olarak kiraladığı bir özel uçakla seyahat edecek.



