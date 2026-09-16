Barcelona başkanı Joan Laporta, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması için ortaya konan Madrid ve Kazablanka dosyalarına ateş açtı; yeni Camp Nou stadının üçüncü bir seçenek olarak aday gösterilmesini talep etti ve Blaugrana'nın stadının dünyanın en önemli etkinliğine ev sahipliği yapmaya en layık olduğunu vurguladı.

Laporta'nın güçlü açıklamaları, futbol maçlarının Katalanca radyo yayınının 50. yılını kutlama etkinliği sırasında Catalunya Ràdio ve Cadena SER üzerinden geldi. Açık bir şekilde şöyle konuştu: "Seçenek Kazablanka ya da Madrid olmamalı, Camp Nou olmalı. Kazablanka ve Madrid birbirinin aynısı."

Barcelona başkanı, Blaugrana'nın stadını finale ev sahipliği için gerçek bir aday olarak öne sürüyor ve onu Santiago Bernabéu ile beklenen Hasan II Stadı karşısında "üçüncü bir seçenek" haline getirmek için büyük çaba harcıyor.

Laporta, yeni stadın 105 bin seyircilik kapasitesinin, FIFA'yı bunu dikkate almaya iten haklı bir sebep olduğu görüşünde. Santiago Bernabéu'nün 1982 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, 2030 finalinin Camp Nou'da düzenlenmesinin Barcelona'ya ek bir küresel ün kazandıracağını vurguladı.

Ceuta meselesinde kararlı tutum

Laporta yalnızca Dünya Kupası dosyasında kalmadı; Elche ile Real Madrid maçı öncesinde bazı oyuncuların Ceuta şehrine verdiği destekle ortaya çıkan tartışmaya da değindi. Oyuncular, üzerinde "Hepimiz Kabylia'yız" ifadesi yazan tişörtler giymişti.

Barcelona başkanı, kulübünün ifade özgürlüğünü savunan tutumunu vurgulayarak şöyle dedi: "Ceuta konusuna gelince, kulüp ifade özgürlüğünü savunan bir konumda duruyor. Oyuncularımıza bu tür açıklamalarda bulunma özgürlüğü tanıyoruz."

Laporta ayrıca Elche maçına eşlik eden olaylar hakkında da yorum yaptı; olanlara açık bir gönderme yaparak, sembollerin nefret mesajı taşımadıkları sürece sorun çıkarmaması gerektiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Elche'de yaşananlar normalleştirilmemeli."

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Felsefesini açıklamak için birkaç örnek verdi: "Bu, Katalonya bayrağının, Estelada bayrağının ya da Barcelona bayrağının doğal bir şekilde yükseltilebilmesini garanti eder. Nefret ifade etmediği sürece, buna saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum."