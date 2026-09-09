Katalan felsefesinin onlarca yıllık geçmişine son veren şoke edici bir adımla Barcelona, dünyanın en ünlü akademisi "La Masia"ya sırtını döndü ve tüm ağırlığını Premier Lig'e verdi. Bu, 2015'ten bu yana süren ve 11 yıldır Şampiyonlar Ligi kupası kazanamama kompleksini kırmak için son bir bahis niteliğinde.

La Masia'dan toplu göç

Bu yaz, spor direktörü Deco'nun benimsediği kasıtlı bir değişim çerçevesinde, La Masia mezunlarının kulüpten görülmemiş şekilde ayrılmasına tanık oldu. Jofre Torrents, Toni Fernández, Álvaro Cortés, Gil Fernández ve Tommy Marqués'in tamamı, başka kulüplere kalıcı olarak ayrıldı. Barcelona ise geri satın alma maddeleri ve yeniden satış ücretlerini sözleşmelere dahil etmeye özen gösterdi.

Avrupa hayalini kurtarmak için İngiliz transferleri

Katalan kulübü, on yılı aşkın süredir Avrupa'da sıkıntı çekiyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki beş kupasına yeni bir tane ekleyemedi. Bu nedenle İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre stratejisini tamamen değiştirdi.

Geçen sezon kiralık olarak gelen Marcus Rashford'un başarılı deneyiminin ardından — ki tüm kulvarlarda Atlético Madrid'e çeyrek finalde elenmelerine rağmen 14 gol atıp 11 asist yaptı — Barcelona bu yaz daha da ileri gitmeye karar verdi.

Kulüp, Premier Lig'den üç gürültülü transfer gerçekleştirdi: Newcastle'ın eski yıldızı Anthony Gordon 69 milyon sterlin karşılığında, Manchester City'den Altın Top sahibi ve İspanya ile Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu Rodri ve Arsenal'den gelen Gabriel Jesus.

Gordon ve Rodri ile, Katalan takımında ilk 11 oyuncusu olarak yer almaları için özellikle anlaşma sağlandı.

Gordon, yeni Messi mi?

Newcastle'ın eski kanat oyuncusu, yeni sezona hayali bir başlangıç yaptı ve La Liga'daki ilk 4 maçında 5 asist yaptı. Bu, La Masia mezunlarından biri olan Lionel Messi'nin kendisinden bu yana hiçbir oyuncunun başaramadığı bir rakam.

İki hafta önce Athletic Bilbao'yu 2-0 yenmelerinin ardından, Camp Nou taraftarları onun adını haykırdı ve böylece gerçekten de taraftarların yeni gözdesi haline geldi.

Kulüp içinde, Premier Lig takviyelerinin onu Avrupa zaferine taşıyabileceğine dair büyük bir güven var. Barcelona, Şampiyonlar Ligi macerasına Feyenoord karşılaşmasıyla başlıyor ve bu sezonun kupayı yeniden kaldıracakları sezon olması umuluyor.

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