Barcelona artık 2020-2021 sezonunda olduğu gibi krizlerle kuşatılan ve saha dışındaki konumu zayıflayan bir kulüp değil; Katalan kulübü yavaş yavaş kurumsal ağırlığını geri kazanmaya ve Avrupa futbol sistemi içindeki nüfuzunu yeniden inşa etmeye başladı. Krizlere batmış bir kulüp görüntüsünden, müzakere edebilen ve oyunun büyükleri masasında varlığını kabul ettirebilen bir kuruma dönüştü.

Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesine olan bağlılığı nedeniyle yıllarca uzak kaldıktan sonra Avrupa futbolundaki karar alma çevrelerindeki konumunu geri kazandı. Projenin sponsor kuruluşuyla ilişkisini kestikten sonra kulüp, daha önce ECA olarak bilinen Avrupa Kulüpler Birliği'ne yeniden katılmak için başvuruda bulundu ve Şubat 2026'da oybirliğiyle onay aldı.

Barcelona yalnızca geri dönüşle yetinmiyor; kulüp başkanı Joan Laporta'yı Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Čeferin başta olmak üzere Avrupa futbolunun önde gelen bazı yöneticileriyle bir araya getiren bir dizi görüşme ve toplantının ardından, 2027'de birliğin başkan yardımcılığı makamına aday olmayı planlıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği, 800'den fazla kulübü temsil etmesi ve müsabakalar, maç tarihleri, mali düzenlemeler, transfer piyasası, ticari haklar ve Avrupa futbolunu düzenleyen politikalarla ilgili kritik dosyalarda yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Avrupa futbol kurumlarıyla çatışma döneminin ardından Barcelona, kurumsal varlığının önemli bir bölümünü geri kazanarak yeniden müzakere masasına döndü. Bu bilgiler İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından aktarıldı.









La Liga ile savaşın sonu mu?

Bu dönüşüm yalnızca Avrupa kurumlarıyla olan ilişkiyle sınırlı kalmadı; Laporta ile Javier Tebas arasındaki yıllarca süren gerginliğin ardından La Liga'ya da uzandı.

İki taraf arasındaki ilişki geçtiğimiz yıllarda zaman zaman açık çatışmalara varan sert anlaşmazlıklara sahne oldu; ancak geçtiğimiz Temmuz ayında Laporta'nın Barcelona başkanlığındaki ikinci dönemine başlaması için düzenlenen göreve başlama töreni sırasında üslubun değiştiğine dair işaretler belirdi.

Kulüp yönetimi, La Liga ile ilişkiyi iyileştirmenin bir zorunluluk haline geldiğinin farkına vardı; özellikle de Barcelona artık ligi sürekli bir rakip olarak değil, bazı anlaşmazlık noktaları sürse de ortak dosyaların yönetiminde temel bir ortak olarak gördüğü için.

Flick, Barcelona'yı yeniden ön plana taşıdı

Barcelona'nın kurumsal gücünü geri kazanmasının büyük bir bölümü, Hansi Flick'in teknik direktörlük görevine gelmesinden bu yana kulübün yaşadığı büyük sportif dönüşümle bağlantılı.

Güçlü sonuçlar ve kazanılan kupalar takıma itibarını geri kazandırdı ve spor kurumlarının Barcelona'ya bakış açısını değiştirdi. Kulüp artık sürekli bir krizle boğuşan bir kurum olarak değil, gerçek müzakere kozlarına sahip bir spor gücü olarak görülüyor.

Bu durum, millî takımların Eric García, Pau Cubarsí ve Raphinha gibi Barcelona'nın önde gelen bazı oyuncularına güvenmesi nedeniyle kulübün İspanya Futbol Federasyonu ile olan ilişkisine de yansıdı. Bu da kulübe, oyuncularla ve millî arayla ilgili bazı dosyalarda ek bir ağırlık kazandırdı.









Mali krizden ekonomik güvene

Ekonomik düzeyde de Barcelona, kulübün üzerine gölge düşüren ve yönetim modeli hakkında geniş çaplı soru işaretleri doğuran idari ve mali krizin ardından, kurumların ve şirketlerin güvenini geri kazanma yolunda önemli bir mesafe kat etmeyi başardı.

"Espai Barça" projesini finanse etmek için kulüp, aralarında Goldman Sachs ve JP Morgan'ın da bulunduğu büyük mali ve yatırım kuruluşlarıyla çalışmak ve bir dizi karmaşık mali dosyayı yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Projeye eşlik eden zorlu şartlara ve zorluklara rağmen Barcelona, mali yükümlülükleriyle başa çıkmak için daha etkili mekanizmalar geliştirmeyi başardı; Spotify Camp Nou stadının yenilenmesi projesi ise kulübün en önemli ekonomik ve ticari bahislerinden birine dönüştü.

Geçtiğimiz Eylül ayında kulüp üyeleri, stadın geliştirme çalışmalarının tamamlanması için 510 milyon avro değerinde yeni bir finansmanı onayladı. Bu adım, projeye duyulan güvenin boyutunu ve projenin gelecekte yeni gelir kaynakları açma ve kulübün ticari değerini artırma kapasitesini yansıtıyor.

Laporta güven topluyor

Bu dönüşümler, oyların %68'iyle yeniden Barcelona başkanlığına seçilen Laporta'ya iç cephede güçlü bir ivme kazandırdı. Geçtiğimiz dönemde stat çalışmalarının gecikmesine ve bazı idari kararlara eşlik eden eleştirilere rağmen, aldığı ekonomik kararlar da genel kurulun desteğini gördü.

Böylece tablo, birkaç yıl önceki halinden tamamen farklı görünüyor. Barcelona hâlâ mali, sportif ve idari zorluklarla karşı karşıya; ancak kulüp nüfuzunun önemli bir bölümünü geri kazandı ve hem İspanya'da hem de Avrupa'da büyük müzakere masalarına geri döndü.

Takımın saha içindeki gücü, kurumsal ilişkilerinin iyileşmesi ve Camp Nou projesi üzerindeki çalışmaların sürmesi arasında Barcelona, kısa bir süre önce yalnızca krizlerini kontrol altına almaya çalışırken, şimdi başlığı itibar ve nüfuzu geri kazanmak olan yeni bir dönemi sağlamlaştırmayı hedefliyor.







