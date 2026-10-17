Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid'e sert bir şekilde yüklenerek, kulübü LaLiga ve hakem teknik komitesi de dahil olmak üzere her şeyi yıkmaya çalışmakla suçladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Laporta, LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın Real Madrid'in saldırılarına karşı koyma gücüne güvendiğini söyledi.

Barcelona Başkanı şöyle devam etti: "Bizi meşgul eden konu hakkında konuşmak istiyorum, teknik direktörümüz de bundan bahsetti; o da şu anki Real Betis maçımız. Size şunu söyleyebilirim ki o büyük bir takım ve LaLiga'da en hazır takımlardan biri. Ayrıca Barcelona'nın yanı sıra çok iyi bir futbol oynuyor."

Laporta şunları ekledi: "El Clasico'ya gelince, onun hakkında konuşmak için zaman olacak. Ancak şunu vurgulamak istiyorum: Javier Tebas'ın LaLiga başkanı olması bizim için bir şans, çünkü bu tür konuları ele almak için gereken deneyime sahip ve Real Madrid'in LaLiga'ya yönelttiği saldırılara karşı koymak için gerekli sağduyuya da sahip. Görünüşe göre her şeyi yıkmak istiyorlar; LaLiga'yı ve hakem teknik komitesini yıkmak istiyorlar. Üstelik İspanya Futbol Federasyonu'ndan da memnun değiller, hiçbir şeyi beğenmiyorlar."

Laporta sözlerine şöyle devam etti: "Neyse ki LaLiga başkanı olanların gerçeğinin farkında. Ayrıca çok sayıda mücadele verdi ve büyük bir deneyim kazandı; bu da onu, LaLiga'ya üye bir kulübe yakışmayan bu saldırılara karşı koyabilir hale getiriyor. Çünkü Real Madrid, yapılan her şeye sürekli olarak saldırmaya dayanan bir tutum ya da yaklaşım benimsiyor."

Real Betis maçıyla ilgili olarak Laporta, Barcelona'nın istekli ve büyük yeteneklere sahip bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirtti; takım ruhuna öncelik verildiğini gözlemlediğini ifade ederek, kazanacaklarına ve sezon başındaki eksiksiz galibiyet serisini sürdüreceklerine duyduğu güveni dile getirdi.

Şöyle ekledi: "Bugün Real Betis'e karşı oynuyoruz; o da üst düzey futbol oynayan büyük bir takım. Ardından Paris'te Paris Saint-Germain maçı bizi bekliyor ki bu, içinde bulunduğumuz şu aşamada futbol dünyasının hayalini kurduğu bir karşılaşma. Sonra da haftayı kendi sahamızda Real Madrid maçıyla kapatıyoruz."

Şu sözlerle tamamladı: "Bugün kazanmayı ve farkı korumayı ya da artırmayı umuyoruz. Bence büyük bir hafta bizi bekliyor ve Barcelona taraftarları için bu, tüm ayrıntılarıyla yaşanmayı ve keyif alınmayı hak eden bir hafta."



