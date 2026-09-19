Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın "her şeyi kazanmayı hedeflediğini" vurgulayarak kulübün hedeflerini yükseltti ve oyunculara ve teknik ekibe verilecek desteğin takımı hedeflerine ulaştıracağına dair inancını dile getirdi.

Laporta, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Her şeyi kazanmaya çalışıyoruz ve eğer takıma ve teknik ekibe destek verirsek bunu başaracağımızdan eminim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Birlikte kulübün ekonomik gücünü geri getirmeyi başardık, birlikte Barcelona'yı savunduk ve birlikte dünyanın en iyi kulübünü inşa etmeyi sürdüreceğiz. Yorulmayacağız, çünkü Barcelona sevgisi daha iyi olmak için her gün çalışmayı gerektirir ve kendinden memnun olmaya yer yoktur."

Avrupa'daki ve İspanya'daki rakiplere değinen Laporta şunu vurguladı: "Ya anonim şirket olan, ya yatırım fonlarına ve devletlere ait olan, ya da ihtiyaç duyduklarında statları büyük bir kolaylıkla yeniden sınıflandırılan rakiplerimizin önünde zirvede olmak için hayal gücüne ve cesarete sahip olmalıyız." Bu, açık bir biçimde Atletico Madrid'e (yatırım fonları) ve Real Madrid'e (statların yeniden sınıflandırılması) yönelik bir gönderme.

Kulüp başkanı, Deco ile Hansi Flick'in ortaya koyduğu çalışmayı ve takım kadrosunun kalitesini övgüyle anlatarak şöyle dedi: "Soyunma odalarında La Masia oyuncuları ile dışarıdan gelen oyuncular arasında mükemmel bir uyum var. Takım ustalıkla yönetiliyor ve Deco'nun çalışması sayesinde mükemmel biçimde inşa edildi. Bugün her şeyi kazanmaya çalıştığımızı söylememize imkân veren bir takım kurduk."

Laporta büyük umudunu dile getirerek şunları söyledi: "Üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu kazanma, Kupa'yı ve Süper Kupa'yı kazanma hedefimiz var ve elbette Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz. Onlara destek verirsek bunu başaracağız, buna inanıyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki yıllarda hedefimiz kazanmayı sürdürmek, Barcelona'yı dünyanın en büyük kulübü olarak korumak ve olduğumuz şey olmaya devam etmek: dünyaya açık bir Katalan kulübü, dünyayı daha iyi bir yer yapmaya katkıda bulunan bir kulüp ve Katalonya'ya ve kültürümüze bağlı bir kulüp."



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