Barcelona, yarın pazartesi günü Londra'da düzenlenecek 70. Altın Top ödül törenine katılmak üzere, kulüp başkanı Joan Laporta liderliğinde ve farklı ödüllere aday gösterilen tüm kulüp oyuncularıyla birlikte büyük bir heyet gönderiyor.

Barcelona'yı törende temsil edecek isimler listesi şöyle: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri, Joan Garcia, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky Lopez, Clara Serrajordi ve Pere Romeu.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, kurumsal tarafta Laporta'ya başkan yardımcıları Rafa Yuste ve Elena Fort, yönetim kurulu üyeleri Xavi Puig ve Xavier Barniol ile spor departmanı üyeleri Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarria, Enric Masip ve Marc Vives eşlik edecek.

Bu yılki tören tarihi bir nitelik taşıyacak; zira ilk kez Paris yerine Londra'da düzenlenecek. Organizatörler, 1956 yılında ilk Altın Top ödülünü kazanan Stanley Matthews'u onurlandırmak için İngiltere'nin başkentini seçti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Töreni, futbol ve televizyon dünyasının tanınmış iki ismi sunacak: Barcelona ve Arsenal'in eski oyuncusu Thierry Henry ile İngiliz gazeteci Kate Scott. İkisi de şu anda Amerikan "CBS" kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınında görev yapıyor. Organizatörler, ödül törenini sürprizler ve müzik gösterileriyle dolu, sıra dışı bir etkinliğe dönüştürmeyi hedefliyor.















