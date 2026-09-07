Laporta, Barcelona'nın büyük projesini kurtarmak için yeniden yatırımcıların kapısını çalıyor

Kamp Nou stadyumunun yenilenme projesinin yarattığı mali baskının büyüklüğünü teyit eden yeni bir adımda Barcelona kulübü, 210 milyon euro değerinde büyük bir yeni parti ihraç ederek tahvil piyasasına geri dönmeye karar verdi. Yönetim kurulu bu adım için olağan genel kurulun onayını isteyecek.

Kulüp açıklamasında, bu işlemin nakit akışını etkileyen zaman farkı nedeniyle zorunlu hale geldiğini belirtti. Bu zaman farkı, "Espai Barça" projesiyle ilişkili mali maliyetlerin ödenmeye başlanmasının, Spotify Camp Nou stadyumunun tam olarak işletmeye alınmasından ve beklenen gelirlerinden önce gerçekleşmesinden kaynaklanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre bu yeni ihraç, kulübün 2021 ve 2024 yıllarında çıkardığı ve medya tahvilleri olarak bilinen mevcut tahvil paketine ekleniyor.

Kulüp, bu yeni ihracın yarısının, yani 105 milyon euroya denk gelen kısmının, yatırımcılardan gelen güçlü talep ortasında yüzde 5,14 faiz oranıyla Temmuz 2026'da halihazırda arz edildiğini açıkladı; kulüp geri kalan ikinci dilimin arzını ise önümüzdeki ekim veya kasım aylarında tamamlamayı planlıyor.

Bu tahviller, televizyon yayın gelirleri üzerinde ödeme önceliğine sahip olmalarıyla öne çıkıyor; bu da onları söz konusu gelirlerin yatırıldığı hesap üzerinde birinci sınıf bir teminat konumuna getiriyor ve yatırımcılar için büyük çekicilik sağlıyor.

Barcelona ayrıca ödeme mekanizmasını da açıkladı: medya tahvilleri, altıncı yıldan itibaren birkaç yıla yayılarak kısmen, kredinin on yılın ardından vadesi geldiğinde ise kısmen ödeniyor; böylece 2021, 2024 ve 2026 yıllarında çıkarılan borcun ortalama maliyeti yüzde 3,36 oranına ulaşıyor.

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Uzun vadeli kurumsal yatırımcılarla kapatılacak bu işlemin organizasyonunu Goldman Sachs üstleniyor. Kulübün ayrıca, tarihinin en büyük projesinin istikrarını güvence altına almak amacıyla borçlarını yeniden yapılandırması kapsamında, her biri yaklaşık 30 milyon euro tutarındaki Ekim 2026 ve Ekim 2027 vadelerini de yeniden finanse etmesi bekleniyor.