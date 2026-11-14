Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal'ın olağanüstü teknik yeteneklere sahip dahi bir oyuncu olduğunu vurgularken, genç yaşta sahip olduğu olgunluğun ve futbola dair kavrayışının onu daha da seçkin bir oyuncu haline getirdiğini belirtti.

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Hollanda'nın "De Telegraaf" gazetesi, hâlihazırda Johan Cruyff anma etkinliğinin üçüncü edisyonuna katılmak için New York'ta bulunan Laporta ile bir röportaj yayımladı. Söz konusu etkinliğin cumartesi günü Amerikan şehrinde düzenlenmesi planlanıyor.

İlk iki edisyonuna Sitges şehrinin ev sahipliği yaptığı bu etkinlik, Ajax ve Barcelona efsanesi onuruna düzenlenecek jübile maçıyla aynı zamana denk geliyor. Cruyff'un ölümünün onuncu yıl dönümü anısına iki kulübün efsanelerinin katılımıyla pazar günü Johan Cruyff Arena'da oynanması planlanıyor.

Amsterdam'da oynanacak hazırlık maçı hayır amaçlı bir nitelik taşıyor; gelirleri Barcelona Vakfı ve Johan Cruyff Vakfı'na aktarılacak.

New York'a gitmeden kısa bir süre önce yapılan röportaj sırasında Barcelona başkanı, iki kulüp arasındaki tarihî bağlardan söz etti ve kaçınılmaz olarak nitelendirdiği Cruyff ile Messi ve Lamine Yamal arasındaki karşılaştırmaya da değindi.

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Barcelona başkanı kulübün hedefleri konusunda büyük hırslar sergileyerek şunları söyledi: "Barcelona'da hırsımız her zaman bütün kupalar için mücadele etmektir; bu, tarihimizde ve kimliğimizde derin köklere sahip bir beklentidir. Hedefimiz La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda son ana kadar yarış içinde kalmaktır."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte başarı yalnızca kupalarla ölçülmez; oynadığımız oyun tarzı da büyük önem taşır. Üyelerimizin ve taraftarlarımızın gurur duyması için cazip, hücumcu ve cesur bir futbolla futbol kimliğimizi yansıtan bir takım istiyoruz."

Messi, Cruyff ve Yamal karşılaştırması

Laporta, genç yeteneklerin geliştirilmesinin ve La Masia akademisinden oyuncu çıkarmaya devam edilmesinin kulübün projesinin başarısı için iki temel ölçüt olduğuna dikkat çekerek, akademiden mezun olan takımın eski ve mevcut yıldızları Lionel Messi ile Lamine Yamal'ı örnek gösterdi.

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Laporta, Messi ve Lamine Yamal ile Johan Cruyff arasındaki karşılaştırmanın kaçınılmaz olduğunu değerlendirdi; ancak her birinin kendine has özellikleri ve mensup olduğu dönem bulunduğunun altını çizdi.

Şöyle ekledi: "Her biri kendi türünde benzersiz ve farklı bir döneme ait. Lionel bütün bir kuşağa damgasını vurdu, Johan ise futbolun ve Barcelona'nın tarihini değiştirdi."

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Lamine Yamal hakkında ise şunları ekledi: "Kendi tarihini yazmak ve kendi mirasını inşa etmek için bir fırsata sahip olmayı hak ediyor. O bir dâhi ve son derece olağanüstü bir oyuncu; inanılmaz teknik potansiyele, yaratıcılığa ve rakiplerini çalımlayıp geçme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Onu daha da özel kılan şey ise çok erken bir yaşta sahip olduğu olgunluk ve oyunu kavrayışı."

Barcelona başkanı, bu potansiyele sahip bir oyuncunun La Masia akademisinden çıkmasından duyduğu gururu dile getirerek, Yamal'ın kulübün değerlerini, kimliğini ve futbol felsefesini temsil ettiğini açıkladı.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Onun seviyesinde bir oyuncunun La Masia'dan mezun olması ve Barcelona'nın değerlerini, kimliğini ve futbol felsefesini temsil etmesi bize muazzam bir gurur veriyor. Bizim sorumluluğumuz, onun gelişimi boyunca onu korumak ve ona eşlik etmek, muazzam potansiyelinden yararlanabilmesi için etrafında uygun sportif ortamı sağlamaktır."

Oyuncu hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı: "Kulübün başkanı olarak, gerek bir futbolcu gerekse bir insan olarak Lamine ile büyük bir gurur duyuyorum."