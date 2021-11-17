Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi ve Andres Iniesta’nın kulübe dönme ihtimallerini rafa kaldırmadı.

Sezona yapılan kötü başlangıcın ardından Ronald Koeman’la yollarını ayıran Barcelona, göreve Xavi Hernandez’i getirerek yeni dönemi resmen başlatmıştı.

Xavi eski takım arkadaşı Dani Alves’i tekrar kadroya katarak icraatlarına başladı ve Joan Laporta da iki özel efsaneye daha kapılarını açtı.

Neler söylendi?

Messi, Barcelona’da geçirdiği 21 senenin ardından geride bıraktığımız yaz takımdan ayrılmış ve Paris Saint-Germain’in yolunu tutmuştu. Iniesta ise şu anda kariyerine Japonya temsilcisi Vissel Kobe’de devam ediyor.

Dani Alves'in imza töreninde konuşan Laporta, bu efsane ikilinin ilerleyen dönemde Camp Nou’ya dönme ihtimalini şöyle değerlendirdi: “Hiçbir ihtimali dışarıda bırakamam. Dani’de bu durumu gördük, yaş sadece bir sayıdır. İki harika oyuncudan bahsediyoruz.”

“İleride neler olacağını kestiremem, şu anda kariyerlerine devam ediyorlar ve farklı takımlarla sözleşmeleri var.”

“Hayatta neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz.”

Messi Barcelona’ya dönebilir mi?

PSG’de şu ana dek kondisyon sıkıntılarıyla boğuşan Messi, sezona sakin bir başlangıç yaptı.

34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay Sport’a konuşmuş ve Paris ekibiyle olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona’da bir görev üstlenmek istediğini açıklamıştı:

“Her zaman bu kulübe yardım etmeyi isteyeceğimi söyledim. Eğer böyle bir ihtimal varsa, elimden ne gelirse külüne katkıda bulunmak isterim çünkü Barcelona benim sevdiğim ve iyi olmasını, gelişmesini, dünyanın bir numarası olmasını istediği kulüp.”

Iniesta, Barcelona’ya dair neler demişti?

Katalan ekibinin bir diğer efsanesi Iniesta da ilerleyen dönemde Barcelona’ya dönmek istediğini şöyle belirtmişti:

“Gelecekte nelerin olacağını bilemem ama hayatımın bir bölümünde Barcelona’ya dönmek istiyorum.”

“Barcelona’ya, evime dönmek ve bir şekilde kulübüme yardımcı olmaya devam etmek istiyorum. Ama zamanın neler göstereceğini kimse bilemez.”