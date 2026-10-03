Erken bitmiş gibi başlayan, ardından son dakikalarında en çılgın ve heyecanlı karşılaşmalardan birine dönüşen bir maçtı. Endonezya, Bangladeş karşısında 11 golün atıldığı ve son anlara kadar süren dramatik gelişmelerin yaşandığı olağanüstü bir gece geçirdi. Karşılaşma, ev sahibinin 9-2'lik galibiyeti ve ASEAN Kupası finaline yükselmesiyle sona erdi.

Endonezya Milli Takımı, grup liderliğini garantilemek ve Malezya'nın önüne geçmek için büyük bir galibiyete ihtiyaç duyduğunu bilerek çıktı maça. Mitchell Beker, tarihi beş gol atarak erken aşamada tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve ev sahibini, Gelora Bung Karno Stadı'nın tribünlerindeki büyük coşku eşliğinde 6-1'lik üstünlükle biten ezici bir ilk yarıya taşıdı.

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Ancak devre arasının ardından senaryo tamamen değişti. Endonezya'nın hücum temposu düşerken, Malezya Singapur karşısındaki maçında gol atmayı sürdürerek altıncı gole ulaştı ve grup liderliği tehlikeye girdi. Ardından Bangladeş, 91. dakikada ikinci golünü atarak ev sahibinin gerginliğini artırdı; tribünlerde ise sessizlik ve şaşkınlık hâkimdi.

Endonezya son anlarda liderliği kaybetmeye yaklaşırken, maçın en tuhaf finallerinden biri başladı. Hakem, ek dakikalara uzanan bir uzatma süresi verdi ve ev sahibi, averaj üstünlüğünü yeniden sağlayacak yeni goller aramak için hücuma döndü.

96. dakikada Kevin Diks sahneye çıkarak Endonezya'nın sekizinci golünü kaydetti ve Cakarta tribünlerine yeniden can verdi. Yalnızca bir dakika sonra Mitchell Beker yeniden sahneye çıkarak beşlisini tamamladı ve dokuzuncu golü attı. Tribünler, yalnızca birkaç dakika önce hayal etmesi hiç de kolay olmayan bir senaryonun ardından sevinçle coştu.

Böylece Endonezya-Bangladeş karşılaşmasının son dakikaları gerçek bir futbol çılgınlığı sahnesine dönüştü. Taraftarlar galibiyeti kutlamaktan liderliği kaybetme korkusuna geçti, ardından birkaç dakika içinde atılan iki golle yeniden kutlamaya başladı. Maç 9-2 sona ererken Endonezya, turnuva tarihinin en dramatik finallerinden birinde final koltuğunu garantiledi.