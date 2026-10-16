Bologna ve Inter, İtalya Serie A'da aralarında oynanan son dokuz maçın sonuçlarında eşit durumda; her iki takım da 3 galibiyet elde ederken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlar arasında, iki takımın 23 Mayıs'ta Dall'Ara Stadı'nda karşı karşıya geldiği son mücadelede alınan 3-3'lük beraberlik de yer alıyor.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağının verilerine göre, İtalya Serie A'nın yedinci haftası kapsamında yarın cumartesi oynanacak karşılaşmada, Bologna ve Inter 23 Mayıs'taki son mücadelelerinde 3-3 berabere kalmalarının ardından, Kasım 2013 ve Nisan 2014'ten bu yana ilk kez bu turnuvada üst üste iki maçta berabere kalabilir.

Bologna, İtalya Serie A'da kendi sahasında Inter'e karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünde yenilgi yüzü görmedi; 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bundan önceki 15 ev sahibi maçının 12'sini aynı takıma karşı kaybetmiş, 3'ünde ise berabere kalmıştı.

Bologna, geçen aralık ayından bu yana İtalya Serie A'da kendi sahasındaki maçlarında diğer tüm takımlardan daha fazla gol yedi; kalesinde 26 kez gol gördü.

Gelecek maçlar BOL Serie A 12:00 INT

Aynı dönemde, küme çıkan ve düşen takımlar hariç tutulduğunda, Bologna ev sahibi maçlarında en az puanı toplayan takım oldu; 17 maçta yalnızca 11 puan topladı (2 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgi) ve diğer tüm takımların en az 5 puan gerisinde kaldı.

Bologna, İtalya Serie A'da kendi sahasında oynadığı son 5 maçın 4'ünde berabere kaldı, 1 maçı kaybetti; son iki maçı da beraberlikle sonuçlandı.

Emilia-Romagna bölgesine mensup takım, Nisan-Ekim 2024 arasındaki dönemden bu yana ilk kez bu turnuvada kendi sahasında en az 3 maç üst üste berabere kalabilir; o dönemde kendi sahasında 7 maç üst üste berabere kalmıştı.

Inter bu sezon İtalya Serie A'da 16 puan topladı ve galibiyete 3 puan verilmesi sisteminin kabul edildiği 1994-1995 sezonundan bu yana yalnızca dördüncü kez ilk 7 haftanın ardından en az 19 puana ulaşabilir.

Takım bunu daha önce 2017-2018 sezonunda Luciano Spalletti yönetiminde 19 puan toplayarak, 2002-2003 sezonunda Hector Cuper ile ve 1997-1998 sezonunda Luigi Simoni ile başarmıştı; bu iki sezonun her birinde de 19 puan toplamıştı. Ancak Inter, önceki üç durumun hiçbirinde sezon sonunda lig şampiyonluğuna ulaşamadı.

Inter, İtalya Serie A'da deplasmanda oynadığı son yedi maçın her birinde beraberlik ve galibiyeti sırayla yaşadı; bunların son halkası Roma karşısında alınan 2-2'lik beraberlik oldu.

Nerazzurri, Mayıs-Eylül 2024 arasındaki dönemden bu yana turnuvada deplasmanda üst üste iki beraberlik elde edemedi; o dönemde 3 maç üst üste berabere kalmıştı.

Juventus, bu sezon İtalya Serie A'da 2,9 ile beklenen yenilen gol değeri bakımından en iyi rakama ulaştı; 5,8 ile ikinci sırada yer alan Bologna'nın önünde bulunuyor. Inter ise 7,0 ile beşinci sırada yer aldı.

Bologna'nın bu sezon İtalya Serie A'da attığı beş gol, 5 farklı oyuncu arasında paylaşıldı: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ve Iling.

Ayrıca Federico Bernardeschi, 2026 yılı içinde ligde 6 gole katkı yaptı; 4 gol atıp 2 asist yaparak Bologna oyuncuları arasında gole en çok katkı sağlayan futbolcu oldu.

Inter forveti Lautaro Martinez, İtalya Serie A'da Bologna ağlarına 5 gol attı, ancak bu gollerin tamamı San Siro Stadı'nda geldi.

Renato Dall'Ara Stadı, Arjantinli forvetin turnuvadaki kariyerinde gol atmadan en fazla dakika oynadığı stat konumunda; 483 dakika. Ancak sakatlığı nedeniyle maçta yer almayacağı için yarın cumartesi bu kısırdöngüyü kıramayacak.

İtalya Serie A'da gol atamadığı diğer statların listesi ise 103 dakika oynadığı Ferrara'daki Paolo Mazza Stadı ile 65 dakika sahada kaldığı Crotone'deki Ezio Scida Stadı'ndan oluşuyor.



