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Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images
Oliver Maywurm
Çeviri:

Lanet sürüyor! Eski Bayern yıldızı Matthijs de Ligt'in tam anlamıyla çılgın serisi devam ediyor

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Eski Bayern Münih savunmacısı Matthijs de Ligt'in sıra dışı serisi, teknik direktör Michael Carrick'in Manchester United'dan ayrılmasının ardından da sürüyor.

Koltuğu zaten uzun süredir sallantıda olan Carrick, perşembe günü görevden alındı. Bu, de Ligt için şu anlama geliyor: Stoper, 12. profesyonel sezonunun başında da yeni bir teknik direktörle çalışacak.

De Ligt, ilginç biçimde bugüne kadar hiçbir sezona, bir önceki sezona başlarken birlikte çalıştığı teknik direktörle girmedi. O dönem 17 yaşında olan de Ligt, 2016/17 sezonunda Ajax Amsterdam'ın A takımına yükseldiğinde teknik direktörü Peter Bosz'du.

Bosz, 2017 yazında Borussia Dortmund'a geçtiği için de Ligt ikinci profesyonel sezonuna Marcel Keizer yönetiminde başladı. Ancak Keizer yalnızca yarım yıl görevde kaldı ve yerine, de Ligt'in 2018/19 sezonuna birlikte başladığı Erik ten Hag geldi.

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De Ligt, Juventus'taki üç yılında üç farklı teknik direktörle çalıştı

Hollandalı oyuncu, sonraki sezonda Juventus'a transfer olunca doğal olarak yeni bir teknik direktörle çalışmaya başladı. Ancak Maurizio Sarri ile birlikteliği yalnızca bir yıl sürdü. Sarri, 2019/20 sezonunun ardından görevden alındı ve yerine Juventus efsanesi Andrea Pirlo getirildi. Pirlo da sadece on iki ay sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

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Böylece de Ligt'in teknik direktör değişiklikleri devam etti. 2021/22 sezonunun başında Juventus'taki teknik direktörü Massimiliano Allegri'ydi. Allegri 2024'e kadar Torino'da kalsa da de Ligt, 2022'de 67 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gitti ve bu kez Julian Nagelsmann olmak üzere yine yeni bir teknik direktörle çalışmaya başladı. Nagelsmann'ın 2023 ilkbaharında görevden alınmasının ardından Bayern Münih'te Thomas Tuchel göreve geldi. De Ligt ise 2024'te Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United Training SessionGetty Images

Manchester United'daki dönemine, Ajax'taki eski teknik direktörü ten Hag ile başladı. Ancak birkaç ay sonra ten Hag görevden alındı ve United'ın başına Ruben Amorim geçti. De Ligt, 2025/26 sezonuna Portekizli teknik adamla başladı, ancak Amorim'in 2026'nın başında görevden alınmasının ardından sezonu Michael Carrick yönetiminde tamamladı.

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Manchester United'da Michael Carrick'in yerine kim geçecek?

İngiliz teknik adamın da Old Trafford'da görevden alınmasıyla şu kesinleşti: De Ligt, 2027/28 sezonuna da bir önceki sezona başlarken birlikte çalıştığından farklı bir teknik direktörle girecek. Basında yer alan haberlere göre Carrick'in yerine geçmeye en yakın isim Mauricio Pochettino. United'ın, 54 yaşındaki Arjantinli teknik adamı ABD millî takımının başındaki 2030'a kadar geçerli sözleşmesinden çıkarmak için muhtemelen 8,6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesi gerekecek. Bu arada ABD'de Pochettino'nun yerine Pep Guardiola'nın geçebileceği konuşuluyor.

De Ligt ise uzun süren sırt sakatlığının ardından bu sezon United'da henüz pek rol alamadı. 27 yaşındaki oyuncu, 2026/27 sezonunda yalnızca iki kez forma giydi. Ekim sonunda, Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgide on ayı aşkın zorunlu aranın ardından sahalara dönmüştü. Manchester United'da bugüne kadarki yaklaşık iki buçuk yılında toplam 58 maça çıkan ve üç gol atan de Ligt'in sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor.

Yazan:Oliver Maywurm

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

GOAL DE / SPOX Editörü

📝 Biyografi: 

Almanya’nın en eski şehri olan güzel Trier yakınlarında büyüdüm. Alman dili ve edebiyatı eğitiminin ardından GOAL’da staj yaptım ve yeterince iyi performans gösterdiğim için kısa süre sonra Münih’te gönüllü eğitimimi yapabildim. 2017’den bu yana GOAL ve SPOX’ta editör olarak çalışıyorum.

Futbola nasıl başladım:

Hatırlayabildiğim kadarıyla, 90’ların ortasında genç Lars Ricken çocukluğumun ilk kahramanıydı. Almanya’nın 1996 Avrupa Şampiyonası’nı kazanması, bilinçli olarak takip ettiğim ilk büyük turnuva, futbola olan ilgimi pekiştirdi.

🎯 Çalışmamda özellikle ilgilendiğim alanlar:

Haber araştırma ve yazımı (özellikle transfer haberleri)

SEO makalelerinin delege edilmesi

🌟 En sevdiğim futbol anları:

Oliver Bierhoff’un 1996 Euro finalindeki Altın Gol’ü, Mario Götze’nin 2014 Dünya Kupası finalindeki kazanan golü. Ve daha az bilinen ama çok anlamlı bir an: Yedi yaşında stadyumda, Trier Eintracht’ımızın DFB-Pokal’de önce UEFA Kupası şampiyonu Schalke’yi, ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund’u elediğini izlemek.

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