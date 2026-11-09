Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye maçlarından günler önce ağır bir darbe aldı.

Eski Real Madrid teknik direktörü, sakatlık lanetinin birçok temel oyuncusunu sahadan uzak tutması nedeniyle mevcut milli ara boyunca sayısız zorlukla karşı karşıya. Takımda William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ve Esteban Lepaul (Rennes) yer alamıyor.

Listeye, cezalı olması nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyecek olan savunmacı Dayot Upamecano da eklendi; bu durum, Zidane'ı sayısal eksikliği telafi etmek için yeni yüzlere ve geri dönen isimlere yönelmeye itti.

Ancak Zidane, yine sakatlık nedeniyle mevcut milli ara boyunca yeni bir oyuncusunun hizmetinden de mahrum kalacak.

"Foot MercatoFoot Mercato" sitesine göre, Juventus dün İtalya Serie A kapsamında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı ve maç sırasında Juventus oyuncusu Pierre Kalulu sakatlandı.

Kalulu, sol bacağının diz arka adalesinde sakatlık yaşıyor ve tedavi görmek için Torino'da kalacak.

Zinedine Zidane tarafından milli ara döneminde oynaması için davet edilen Fransız savunmacı, Fransa'nın önümüzdeki iki maçında forma giyemeyecek.

Fransa Milli Takımı, önümüzdeki perşembe günü İtalya ile karşılaşacak, pazar günü ise Türkiye ile mücadele edecek.

Bu iki maç, grubunda liderliği ele geçirmeyi ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi hedefleyen Fransa Milli Takımı için önemli.

Fransa Futbol Federasyonu, Kalulu'nun yokluğunu telafi etmek için Alman ekibi Wolfsburg oyuncusu ve Olympique Lyon'un eski savunmacısı Saël Kumbedi'yi kadroya davet ettiğini açıkladı.