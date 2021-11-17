Lampard ile gizli bir mülakat yapan Aston Villa, Gerrard’ı seçti

Futbolseverlere uzun süre Premier Lig’in en keyifli rekabetlerinden birini izleten Frank Lampard ve Steven Gerrard yıllar sonra yeniden karşı karşıya geldi.

Ama bu kez düello orta sahanın hakimiyeti için değil, Aston Villa’nın menajerlik koltuğunu kapmak içindi.

Ne yaşandı?

Milli aradan önce Southampton’a 1-0 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini alan Aston Villa, Dean Smith’in görevine son vermişti.

The Sun’ın haberine göre; Aston Villa, Smith’ten boşalan yere geçecek ismi belirlemek için Steven Gerrard’ın yanı sıra Frank Lampard’la da görüştü.

Ancak bu gizli görüşmeye rağmen Villa’nın birinci önceliği, Rangers’ı yıllar sonra İskoçya’da şampiyonluğa taşıyan Steven Gerrard’dı.

Norwich'in başına geçebilir

Villa menajerliğini Gerrard’a kaptıran Lampard’ın adı son günlerde Norwich ile anılıyor. Premier Lig’de sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ‘Kanaryalar’, ilk galibiyetini ancak 11. haftada alabildi.

Beş puanla ligin dibinde yer alan Norwich’in başına geçmesi halinde, Lampard’ı ligde kalma yolunda oldukça zorlu bir görev bekliyor.

İlk teknik direktörlük deneyimini Derby ile yaşayan Lampard, 2019’da efsaneleri arasında yer aldığı Chelsea’nin başına geçmişti.

Fakat genç teknik adamın Londra’daki menajerlik macerası boyunca, futbolculuk günlerindeki başarıların uzağında kaldı. Bu yıl Ocak ayında Lampard’ı takımdan gönderen Chelsea, ardından göreve gelen Tuchel’le Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.