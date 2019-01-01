Lampard, 30 yıllık rekoru egale etti

Watford'ı 2-1 yenen Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard, 30 yıl önce kırılan deplasman rekoruna ulaşmayı başardı.

Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanına konuk olan , Tammy Abraham ve Christian Pulisic'in golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Chelsea, 3. sıraya yerleşti. Sezona kötü bir başlangıç yapsa da son dönemde form grafiğini yükseltmeye devam eden Chelsea'de Frank Lampard, kulüpteki ilk sezonunda 30 yıl önce kırılmış bir rekoru eşitlemeyi başardı.

Watford galibiyeti ile üst üste 7. deplasman galibiyetini alan Frank Lampard, 1989'da Bobby Campbell'in kırdığı rekoru egale etti.

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Deplasman serisini Norwich City'i 3-2 yenerek başlatan Lampard, sonrasında , ve (Şampiyonlar Ligi), , ve Watford maçları ile devam ettirdi. Lampard'ın başarılı deplasman serisinde en büyük rolü oynayan isim ise Tammy Abraham oldu. 22 yaşındakij futbolcu, Premier Lig'de düzenli olarak forma giydiği ilk sezonunda çıktığı 6 deplasman maçında 7 gol atmayı başardı. İlk 6 deplasman maçında Abraham'dan daha çok gol atan isimler Sunderland'den Kevin Phillips ve 'den Edin Dzeko ile Sergio Agüero'ydu. Bu üç futbolcu da ilk 6 deplasman maçında 8'er gol kaydetmişti.

Abraham dışında deplasmanda yükselişe geçen diğer isim ise Watford maçının ikinci golünü atan Christian Pulisic oldu. Bu sezonki gol sayısını 4'e yükselten Pulisic, gollerinin hepsini deplasman maçlarında attı.

5. sıradaki ile puan farkını 5'e çıkaran Maviler, 3. sıradaki yerini koruyabilmek için 20 puandaki 'nin, 3 Kasım Pazar günü ile oynayacağı maçtan puan kaybı ile ayrılmasını bekleyecek.