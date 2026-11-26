Sabri Lamouchi'nin Tunus Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki macerası yalnızca 5 ay sürdü. Ocak 2026'da göreve getirilen Lamouchi, Tunus'un Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1'lik ağır bir yenilgi almasının ardından haziran ortasında görevden alındı.

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Fransız teknik adam, sürpriz şekilde görevden alınmasının perde arkasını, Fransız kanalı RMC Sport ekranlarında yayınlanan “Riolo Club” programına konuk olduğu sırada anlattı. Kararın zamanlamasına şaşırdığını dile getiren Lamouchi, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini vurgularken görevinin bu kadar çabuk sona ereceğini beklemediğini söyledi.

Lamouchi şunları söyledi: “Yine de İsveç maçında yaşananları açıklamak gerekiyor. Biz Tunus'uz ve sahip olduğumuz oyuncuların seviyesinin, oynadıkları kulüplerin ve liglerin farkında olmalıyız. Belki bazıları kulüplerinde ilk 11'de bile oynamıyor.”

Lamouchi devam etti: “Skorun büyüklüğü, maçı izleyip analiz etmemizi gerektiriyor. Skor 2-1'ken, ilk yarının son 20 dakikasında üçüncü golü yemekten çok 2-2'lik beraberliği yakalamaya daha yakındık. Ancak büyük bir bireysel hata yüzünden gol yedik ve bu, hatayı yapan oyuncuyu da tüm takımı da yıktı.”

Fransız çalıştırıcı şöyle sürdürdü: “Ondan sonra her şey bitti ve rakibin önünde kapı açıldı. İlk iki golü bile daha önce üzerinde çalıştığımız pozisyonlarda yedik.”

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Maçın ardından görevden alınmayı beklemediğini, aksine Dünya Kupası'nın geri kalanında da milli takımın başında kalacağını düşündüğünü açıklayan Lamouchi, şöyle konuştu: “Otele döndük ve ertesi günün antrenmanını yöneteceğimden emindim. Ertesi sabah uyandığımda cevapsız aramalar vardı ve tabii ki bazı söylentiler de dolaşıyordu.”

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Lamouchi sözlerine şöyle devam etti: “Antrenmana gittik ve sahaya çıkmamam istendi. Bana bir tweet'in paylaşılıp ardından silindiği söylendi, federasyon yetkilileri ise böyle bir paylaşımın hiç olmadığını söyledi.”

Lamouchi şöyle devam etti: “Soyunma odasında oyuncularla konuştum, birçoğu yanıma gelip ‘Birlikte başladık, birlikte bitireceğiz’ dedi. Otele döndük ve ertesi günün antrenmanını, ardından üç gün sonra oynanacak maçı yöneteceğimden emindim. Bir saat sonra başkan ve başkan yardımcısı bana bırakmamız gerektiğini bildirdi. Beni aradılar, aynı oteldeki odalarına indim. Kararın zor ama gerekli olduğunu anlattılar.”

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Tunus Futbol Federasyonu, Lamouchi'nin görevden alınmasından önce sosyal medya hesaplarından bir tweet paylaşmış, ancak kısa süre sonra silmişti.

Fransız teknik adam şunları ekledi: “Beni şaşırtan şey, halefimin zaten uçakta olmasıydı. Bu da kararın önceden alındığı anlamına geliyor. Üstelik 15 saatlik uçuş mesafesindeydik!”

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Tunus Futbol Federasyonu'nun Lamouchi'nin yerine kısa bir süreliğine göreve çağırdığı isim Hervé Renard olmuştu. Ancak milli takım, 2026 Dünya Kupası'nı İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 ve Hollanda'ya 3-1 yenilerek üç mağlubiyetle tamamladı.

Şu anda Fildişi Sahili Milli Takımı'nı çalıştıran Renard ise programda yayınlanan kayıtlı bir mesajda, görevi üstlenmesinin önceden planlanmadığını belirterek şöyle konuştu: “Açıklama çok basit. Senegal'deki evimdeydim, saat öğleden sonra ikiydi. Menajerim beni arayıp ‘Tunus ilgini çeker mi?’ diye sordu. Ben de ‘Bak Farid, Sabri gitti mi?’ diye cevap verdim. Çünkü bir önceki akşam maçlarını oynamışlardı.”

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Renard devam etti: “Bana ‘Evet, gidecek’ dedi. Ben de ‘Biliyorsun, kanepede oturmuş Dünya Kupası'nı izliyorum, o halde kabul ediyorum’ dedim. Olan tam olarak bu.”

Renard şöyle sürdürdü: “Ben olmasaydım başka biri olacaktı. İş piyasası böyle işliyor. Bu yönde adım atan ben olmadım ve daha önce de kimse beni aramamıştı, bu kesin.”

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Renard'ın sözlerine yanıt veren Lamouchi, ona karşı kişisel bir kini olmadığını vurguladı ancak federasyonun süreci yönetme biçimini eleştirdi: “Federasyonun kararını hiç anlamadım... Bunun mesleğin doğası olduğunu, kendisi olmasaydı görevi başka birinin üstleneceğini söylerken haklı. Ancak bu meslekte belirli değerler ve ilkeler var. Ben bu şekilde çalışmıyorum ve böyle davranmazdım.”

Lamouchi sözlerini şöyle tamamladı: “Ona karşı hiçbir kinim yok, Hervé ile bir sorunum yok. Beni rahatsız eden şey, bunun sadece bir futbol maçı olması. Tunus'un başarısızlığının en büyük sorumlusu benim ve abartmaya gerek yok. Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Ben sorumluluğumu üstleniyorum ve neler olduğunu çok iyi biliyorum.”