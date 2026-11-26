Sabri Lamouchi'nin Tunus Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki macerası yalnızca 5 ay sürdü. Ocak 2026'da göreve getirilen Lamouchi, Tunus'un Dünya Kupası'ndaki açılış maçında İsveç'e 5-1'lik ağır bir yenilgi almasının ardından Haziran ortasında görevden alındı.

Reklam

Fransız teknik adam, Fransız yayın kuruluşu RMC Sport'un "Riolo Club" programına konuk olduğu sırada sürpriz şekilde görevden alınmasının perde arkasına değindi. Kararın zamanlamasına şaşırdığını anlatan Lamouchi, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı ancak görevinin bu kadar çabuk sona ermesini beklemediğini söyledi.

Lamouchi, "Yine de İsveç karşısında yaşananları açıklamak gerekiyor. Biz Tunus'uz ve elimizdeki oyuncuların seviyesinin, oynadıkları kulüplerin ve liglerin farkında olmalıyız. Belki bazıları kulüplerinde bile ilk 11 oyuncusu değil" dedi.

Ayrıca okuyun

Eşinden ayrılmasının ardından: Neuer'in hayatındaki gizemli genç kadının kimliği ortaya çıktı

Reklam Reklam

Video: La Liga'nın sürprizi Zabiri ödül toplamaya devam ediyor

Related Topics

Lamouchi şöyle devam etti: "Skorun büyüklüğü, maçı izleyip analiz etmemizi zorunlu kılıyor. Skor 2-1'ken, ilk yarının son 20 dakikasında üçüncü golü yemekten çok 2-2'lik beraberliği yakalamaya yakındık. Ancak büyük bir bireysel hata yüzünden gol yedik ve bu, hatayı yapan oyuncuyu da takımın tamamını da yıkar."

Lamouchi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından her şey bitti ve rakibe kapı ardına kadar açıldı. İlk iki golü bile daha önce çalıştığımız pozisyonlarda yedik."

Reklam

Maçın ardından görevden alınmayı beklemediğini, aksine milli takımı Dünya Kupası'nın geri kalanında da yönetmeye devam edeceğini düşündüğünü açıklayan Lamouchi, şunları söyledi: "Otele döndük ve ertesi günkü antrenmanı yöneteceğime inanıyordum. Ertesi sabah uyandığımda cevapsız aramalar gördüm ve tabii ki bazı söylentiler vardı."

Fransız teknik adam şöyle ekledi: "Antrenmana gittik ve sahaya çıkmamam istendi. Bana bir tweet'in paylaşılıp ardından silindiği söylendi, federasyon yetkilileri ise böyle bir tweet'in hiç olmadığını söyledi."

Reklam

Lamouchi şöyle devam etti: "Soyunma odasında oyuncularla konuştum, birçoğu yanıma gelip 'Birlikte başladık, birlikte bitireceğiz' dedi. Otele döndük ve ertesi günkü antrenmanı, ardından da üç gün sonra oynanacak maçı yöneteceğime inanıyordum. Bir saat sonra başkan ve başkan yardımcısı bana bırakmamız gerektiğini bildirdi. Beni aradılar, aynı oteldeki odalarına indim. Orada bana kararın zor ama gerekli olduğunu anlattılar."

Tunus Futbol Federasyonu, Lamouchi'nin görevden alınmasından önce sosyal medya hesaplarından bir tweet paylaşmış, ancak kısa süre sonra silmişti.

Reklam

Fransız teknik adam ayrıca şunları söyledi: "Beni şaşırtan, halefimin zaten uçakta olması. Bu da kararın önceden alındığı anlamına geliyor. Üstelik 15 saatlik uçuş mesafesindeydik!"

Tunus Futbol Federasyonu'nun Lamouchi'nin yerine kısa bir süre için göreve çağırdığı isim Hervé Renard oldu. Ancak milli takım 2026 Dünya Kupası'nı üç yenilgiyle tamamladı: İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 ve Hollanda'ya 3-1.

Reklam

Şu anda Fildişi Sahili Milli Takımı'nın başında bulunan Renard ise programda yayımlanan kayıtlı bir mesajda, göreve gelişinin önceden planlanmadığını açıkladı: "Açıklaması çok basit. Senegal'deki evimdeydim, saat öğleden sonra ikide menajerim beni aradı ve 'Tunus ilgini çeker mi?' diye sordu. Ben de 'Bak Farid, Sabri gitti mi?' diye cevap verdim. Çünkü bir önceki akşam maçlarını oynamışlardı."

Renard şöyle devam etti: "Bana 'Evet, gidecek' dedi. Ben de ona 'Biliyorsun, koltukta oturmuş Dünya Kupası'nı izliyorum, o hâlde kabul ediyorum' dedim. Olan tam olarak bu."

Reklam

Renard sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben olmasaydım başka biri olacaktı. İş piyasasının doğası bu. Bu yönde bir girişimde bulunmadım ve daha önce kimse beni aramadı, bu kesin."

Lamouchi de Renard'ın sözlerine yanıt verdi. Ona karşı kişisel bir kini olmadığını vurgulayan Lamouchi, federasyonun durumu ele alış biçimini ise eleştirdi: "Federasyonun kararını hiç anlamadım... Bu mesleğin doğasının bu olduğunu ve o olmasaydı göreve başka birinin geleceğini söylerken haklı. Ancak bu meslekte belirli değerler ve ilkeler var. Ben bu şekilde çalışmam, bu şekilde davranmazdım."

Reklam

Lamouchi sözlerini şöyle tamamladı: "Ona karşı hiçbir kinim yok, Hervé ile bir sorunum yok. Beni rahatsız eden şey, bunun sadece bir futbol maçı olması. Tunus'un başarısızlığının en büyük sorumlusu benim ve abartmaya gerek yok. Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Ben de sorumluluğumu üstleniyorum ve ne olduğunu çok iyi biliyorum."