Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal, sakatlık ve hastalık nedeniyle İspanya'nın Çekya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçında forma giyemeyecek

İspanya, Çekya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında en etkili iki hücum oyuncusundan yoksun olacak. Barcelona'nın gözde oyuncusu Lamine Yamal ve Real Sociedad kaptanı Mikel Oyarzabal'ın Prag deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti. Luis de la Fuente ise kadrosundaki oyuncu sayısının azalmasıyla karşı karşıya.

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Barcelona'nın yıldızı Yamal, dizindeki sorun nedeniyle forma giyemeyecek

Yamal, İspanya Millî Takımı'nın Prag'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı için takımla birlikte seyahat etmeyecek. Genç yıldız, Metropolitano'da Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında elde ettiği zorlu galibiyetin ardından dizinde rahatsızlık yaşıyor. Hansi Flick'in takımı, Fermin Lopez'in iki golüyle üç puanı alsa da maçın fiziksel etkileri kanat oyuncusunun millî takım görevine katılmasını geciktirdi.

Barcelona'nın sağlık ekibi, 19 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında millî takım yetkilileriyle sürekli iletişim hâlinde. Yamal'ın uçuş ve Çek Cumhuriyeti'ndeki maç sırasında rahatsızlığının artması riskini almak yerine ilk tedavisi için Katalonya'da kalmasının en doğru seçenek olduğuna karar verildi. RFEF, sağlık raporlarında yeterli iyileşme görülmesi hâlinde oyuncunun hafta içinde daha sonra kadroya katılmasının beklendiğini doğruladı.

Oyarzabal, San Sebastian'da hastalıkla mücadele ediyor

İspanya'nın kadro sıkıntısını artıran bir diğer gelişme de Oyarzabal'ın perşembe akşamı oynanacak maçı kaçıracak olması. Sociedad'ın forveti, ağır grip benzeri bir hastalık nedeniyle Las Rozas'taki Ciudad del Futbol'a seyahat edemedi. Oyarzabal şu anda San Sebastian'daki evinde dinlenirken millî takım doktorları ateşini ve genel durumunu her gün takip ediyor.

RFEF, iki oyuncunun durumuna açıklık getirmek için yayımladığı açıklamada, mevcut millî takım döneminin tamamında kadro dışında kalmayacaklarını belirtti. Federasyonun açıklamasında, Marca'nın aktardığına göre, “Her iki oyuncu da Estadio Metropolitano'da İngiltere'ye karşı oynanacak maçta görev alabilmek için önümüzdeki günlerde kampa katılacak” denildi.

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De la Fuente kadroda değişiklik yapmak zorunda kaldı

Yamal ve Oyarzabal'ın yokluğu, De la Fuente'nin açıkladığı ilk kadroda daha önce yaşanan aksaklıkların ardından geldi. Teknik direktör, takımının Uluslar Ligi grup aşamasının son bölümünde rekabet gücünü koruması için şimdiden başka takviye seçeneklerine yönelmek zorunda kaldı. İspanya puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken son anda yapılan bu değişiklikler kadro derinliğini sınayacak.

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De la Fuente, sakatlık kaynaklı bir başka eksikliği gidermek için sakatlanan Ander Barrenetxea'nın yerine Jorge de Frutos'u kadroya çağırdı. Diğer önemli hücum oyuncularının şu anda forma giyememesi nedeniyle kanatlarda doğrudan hücum edebilecek bir seçeneğe duyulan ihtiyaç artarken Rayo Vallecano oyuncusu bu seçeneği sunuyor. De Frutos, Prag deplasmanının hazırlıklarına başlamak üzere pazartesi günü Las Rozas'taki kampa katıldı.

Gözler Metropolitano'daki büyük maçta

Öncelik Çek Cumhuriyeti'ndeki maç olsa da İspanya cephesi, yıldız oyuncularının durumunu sonraki karşılaşmayı da düşünerek yönetiyor. Metropolitano'da İngiltere'ye karşı oynanacak maç önemli bir karşılaşma olarak görülüyor ve hem Yamal'ın hem de Oyarzabal'ın kadroya dönmesi öncelik taşıyacak. İki oyuncunun dönüşü, Avrupa şampiyonuna kendi seyircisi önünde büyük güç katacak.

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Barcelona ve Sociedad'ın sağlık ekipleri, oyuncuların millî takıma sorunsuz biçimde dönebilmesi için düzenli olarak bilgi paylaşıyor. De la Fuente ise perşembe günü oynanacak maç için şimdilik taktiksel alternatifler bulmak zorunda. İki düzenli ilk 11 oyuncusunun yokluğunda Nico Williams veya Bryan Zaragoza gibi isimlere hücum hattına liderlik etme fırsatı verebilir.