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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Oliver Maywurm
Çeviri:

Lamine Yamal ve Kylian Mbappe ilk 10'da bile yok, Pacho ve Cucurella Harry Kane'in önünde! Ballon d'Or'daki akılalmaz oylama ortaya çıktı

L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe

Ballon d'Or oylamasında oy hakkı bulunan Yunanistanlı gazeteci, oldukça sıra dışı ilk 10 sıralamasıyla dikkat çekti.

Cuma akşamı L'Equipe'in ortaya çıkardığına göre, genel sıralamada ikinci olan Kylian Mbappe (Real Madrid) ile üçüncü olan Lamine Yamal (FC Barcelona), Manos Staramopoulos'un listesinde ilk 10'a bile giremedi.

Bu nedenle Mbappe ve Yamal, Yunanistan'dan tek bir puan bile alamadı. Bu durum özellikle Mbappe için can sıkıcıydı; çünkü yalnızca 28 puan farkla yeni Ballon d'Or sahibi Harry Kane'in hemen arkasında yer aldı.

Oy hakkına sahip Yunan gazeteci, Bayern Münih'in golcüsünü ise yedinci sıraya koydu. PSG savunmacısı Willian Pacho'yu (üçüncü sıra) ve Real Madrid'in sol beki Marc Cucurella'yı (dördüncü sıra) Kane'in, dolayısıyla Mbappe ve Yamal'ın da önünde değerlendirmesi oldukça şaşırtıcıydı.

Ballon d'Or: Ukraynalı gazeteci de Mbappe'yi ilk 10'a almadı

Ballon d'Or jürisi, FIFA dünya sıralamasında ilk 100'de yer alan ülkelerin her birinden birer kişi olmak üzere toplam 100 gazeteciden oluşuyor. Her gazeteci, aday gösterilen 30 oyuncu arasından kendi ilk 10'unu belirliyor. Oyuncular sıralamalarına göre birinciye 15, onuncuya 1 puan olmak üzere puan alıyor.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Bir başka şaşırtıcı ilk 10 listesi de Ukraynalı gazeteciden geldi. Igor Linnyk, Kane'i yalnızca dokuzuncu, Yamal'ı ise yedinci sıraya koydu. Mbappe onun da ilk 10'unda hiç yer almadı ve puan alamadı. Buna karşılık Ukraynalı gazetecinin listesinde Barcelona'nın savunmadaki genç yıldızı Pau Cubarsi ikinci sıradaydı.

Kane, Pazartesi akşamı Londra'daki törende Ballon d'Or ödülünü aldı. Mbappe ve Yamal'ın ardından Rodri (FC Barcelona) dördüncü oldu. Ödülü sekiz kez kazanan Lionel Messi (Inter Miami) ise geçen yaz Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla sergilediği güçlü performans sayesinde bir kez daha beşinci sırada yer aldı.

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