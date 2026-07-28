İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi, son Dünya Kupası döneminde sosyal medyada, başta Fransa Milli Takımı oyuncuları ve İspanyol yıldız Lamine Yamal'ı hedef alan yaklaşık 55 bin nefret mesajı tespit etti. Büyük spor etkinliklerinin ırkçı önyargıları ve dışlayıcı söylemleri yaymak için istismar edildiğini ortaya koyan bu durum, endişe verici bir olguya işaret ediyor.

İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı dün Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada, geçtiğimiz 11 Haziran ile 21 Temmuz tarihleri arasında tespit edilen nefret mesajlarının yüzde 52'sinin, o dönemde düzenlenen büyük spor etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu; bunun da müsabakalara eşlik eden kutuplaşma ve düşmanlığın boyutunu yansıttığını duyurdu.

Gözlemevi, baba tarafından İspanyol ve Fas, anne tarafından ise Ekvator Ginesi kökenli bir oyuncu olan Yamal'a yönelik düşmanca içeriğin boyutuna dikkat çekti. Yamal, kökeni ve kimliğiyle ilgili ayrımcı yorumlara maruz kalırken; Fransa Milli Takımı da yabancı kökenli veya soydan gelen oyuncularının sayısı nedeniyle, sosyal medya platformları üzerinden organize ırkçı saldırıların hedefi oldu.

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası final maçı, nefret söyleminde tehlikeli bir tırmanışın kıvılcımı oldu. İspanyol kökenli Amerikan halkına yönelik saldırılar toplamın yüzde 15'ini oluştursa da, bu saldırılar söz konusu maç sırasında belirgin biçimde şiddetlendi; bu da sözlü şiddetin belirleyici spor etkinlikleriyle olan bağlantısını yansıtıyor.

Mesajların yüzde 66'sıyla başlıca hedef alınan grup, özellikle Fas Milli Takımı bağlamında Kuzey Afrika halkı oldu. Bildirilen içeriğin yüzde 13'ü ise Müslümanlara yönelikti; bu söylemler, dini ve etnik kimlikleri hedef alan kalıp yargıları ve dışlayıcı söylemleri yeniden üretti.

Rapor, mesajların yüzde 74'ünün, hedef alınan grupları insanlıktan çıkararak onurlarına saldıran içerikler barındırdığını; toplamın yüzde 50'sinin açıkça şiddet içeren bir dil kullandığını ve yüzde 14'ünün doğrudan saldırıya çağrı yaptığını ortaya koydu. Bu veriler, dijital nefret söyleminin tırmanışına dair tehlikeli işaretler taşıyor.

Gözlemevi, söylemlerin yüzde 40'ının göçmenleri veya yabancı kökenli kişileri topluma bir "yük" ya da "gerilik" olarak nitelendirdiğini; bunların yüzde 15'inin ise bu vatandaşların İspanya topraklarından kovulması çağrısında bulunduğunu belirtti. Bu, sportif eleştirinin sınırlarını aşarak doğrudan ırkçı kışkırtmaya varan dışlayıcı bir söylem niteliği taşıyor.