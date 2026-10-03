İspanya, cumartesi akşamı bu milli ara dönemindeki üçüncü Uluslar Ligi maçını da kazandı. İngiltere ve Hırvatistan galibiyetlerinin ardından Çekya da 3-1 mağlup edildi. İspanya'nın gollerini Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Merino attı. Jiri Slama ise arada farkı bire indiren gole imza attı, ancak o da Çekya'nın puansız kalmasına engel olamadı. Grubun diğer takımları İngiltere ile Hırvatistan ise günün erken saatlerinde sahaya çıktı.

Beklendiği gibi Oviedo'da oyun büyük ölçüde tek kaleye oynandı ve Yamal ilk dakika dolmadan skoru açabilirdi. Dani Olmo'nun ara pasında sağ kanat oyuncusu henüz tam anlamıyla hazır görünmedi ve vuruşunu auta gönderdi.

Yalnızca birkaç dakika sonra Yamal bu kez ağları buldu. Ballon d'Or adayına ceza sahası çizgisi üzerinde pas verildi, o da bir çalımla Roman Macek'i boşa çıkardıktan sonra topu sol ayağıyla harika bir şekilde uzak köşeye kıvırdı: 1-0.

İspanya, Çekleri tamamen domine etti, ancak bu durum ev sahibi ekipte her zaman bitiriciliğe olumlu yansımadı. Yine de şık ataklar eksik olmadı. Nitekim Yamal, Antonín Kinský'nin kalesinin yanından kıl payı dışarı giden aşırtma vuruşuyla ikinci gole çok yaklaştı. Spurs kalecisi, PSV'li Matej Kovár'ı yedek kulübesinde tuttu.

Dani Olmo boş pozisyonda doğrudan Kinský'nin üzerine vurduktan hemen sonra dünya şampiyonu skoru yine de 2-0'a getirdi. Pedri ceza sahasına kadar dripling yaptı ve bir Çek oyuncunun topu ayaklarının dibinden uzaklaştırdığını gördü; bu müdahale istemeden Rodri'ye topu ağlara göndermesi için fırsat verdi: 2-0.

Devre arasının ardından ilk etapta oyunun görüntüsü pek değişmedi. İspanya oyunu domine etti ve fırsatları harcamayı sürdürdü, bu da farkı bire indirme ihtimalini canlı tuttu. Nitekim bu gol de Slama'dan geldi; Slama, uzak köşeye yaptığı vuruşla David Raya'yı avladı: 2-1.

Hemen ardından Çekya, eski Feyenoordlu Ondrej Lingr ile eşitliği de sağlayabilirdi. Raya'nın pek de ikna edici olmayan bir şekilde topu adeta onun ayağına bırakmasının ardından Lingr şans yakaladı. Ancak Çek oyuncunun şutu çok zayıf kaldı ve böylece Raya'ya zamanında kalesine dönme fırsatı verdi.

Bir süre sonra beraberlik golü gelmiş gibi göründü. Raya, yüksek gelen topu tamamen yanlış değerlendirdi ve Ryan Naderi dönen topu ağlara gönderdi. Hakem Vassilis Fotias ise Robin Le Normand'a yapılan faul gerekçesiyle golü iptal ederek İspanya'nın imdadına yetişti.

Kaptan Ladislav Krejci, sert itirazları nedeniyle sarı kart gördü ve birkaç dakika sonra da bir sonraki İspanya atağının tehlikesini kesmek için profesyonel faul yapınca erken soyunma odasının yolunu tuttu.

Bitime bir dakika kala İspanya maçı tamamen kopardı. Víctor Muñoz yakın mesafeden Kinský'yi geçemedi, ancak devamında Merino'nun vuruşuna engel olunamadı: 3-1. İspanya milli ara dönemini salı günü Hırvatistan deplasmanında noktalayacak, Çekya ise aynı saatlerde İngiltere'de sahaya çıkacak.



