"Ağrılı bir kas ezilmesi", günlük dildeki adıyla "at tekmesi", Paris Saint-Germain'de FC Barcelona'ya karşı oynanan nefes kesici Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde büyük endişe yarattı. Bu sakatlık, Lucas Hernandez'in futbolun en büyük sahnesine sürpriz dönüşünün de dolaylı nedeni oldu.

Çünkü at tekmesinden etkilenen oyuncu Nuno Mendes'ti. PSG'nin sol beki, Racing Strasbourg'a karşı oynanan lig maçında sakatlandı ve favori gösterilen Katalanlara karşı forma giyme ihtimali ortadan kalktı. Paris ekibinde maç öncesi gözler özellikle sol bek pozisyonundaydı. Zira orada Lamine Yamal gibi sıra dışı bir oyuncuyla sık sık karşı karşıya kalınacaktı. 19 yaşındaki futbolcu da önceki haftalarda, şu sıralar onu bire bir savunmaktan daha zorlu bir görev olmadığını göstermişti.

Dolayısıyla PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Mendes'in yerine uygun bir isim bulmak zorundaydı. Mendes, 2025'te Nations League'de Portekiz formasıyla Yamal'ı etkisiz bırakmıştı. Fransız basınında, farklı pozisyonlarda oynayabilen Warren Zaire-Emery ilk 11 için favori görülüyordu. Lucas Digne de adaydı; ancak o, İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası yarı finalinde Yamal'a yaptığı beceriksiz müdahaleyle penaltıya sebep olmuştu.

Sonunda ikisi de seçilmedi. Yamal'ı savunma görevi sürpriz biçimde Lucas Hernandez'e verildi. Eski Bayern oyuncusu, bir buçuk yılı aşkın sürenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Fransız basınındaki haberlere göre Hernandez bunu, maçın başlamasına yalnızca iki buçuk saat kala yapılan takım toplantısında öğrendi.

Lucas Hernandez hangi sakatlıklarla mücadele etti?

Hernandez, PSG'deki dördüncü sezonunda şimdiye kadar esasen yalnızca ihtiyaç duyulduğunda başvurulan bir seçenekti. FC Bayern'de oynadığı dönemde, Kasım 2022'de çapraz bağları kopmuştu. Münih'ten bu sakatlıkla ayrıldı ve Mayıs 2024'te aynı sakatlığı bir kez daha yaşadı. Ardından aldığı süre giderek azaldı. Asıl mevkisi olan stoperde ise uzun zamandır Marquinhos, Willian Pacho ve Ilya Zabarnyi'nin gerisinde; Lucas Beraldo ile çekiştiği dördüncü sıra için ancak aday durumunda.

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Bu yüzden teknik direktör Luis Enrique'nin salı günü ona dünya futbolunun şu anki belki de en zor görevini vermesi şaşırtıcıydı. Çünkü Yamal, FC Barcelona ile sezona taraftarların ve uzmanların övgüsünü toplayan bir başlangıç yapmıştı. Genç oyuncu son dönemde neredeyse her istediğini başarıyordu; ta ki Lucas Hernandez'le karşılaşana kadar. Hernandez, Lamine Yamal'ın yeni sezondaki muhtemelen en zayıf maçını çıkarmasında etkili oldu. Yamal, Fransa'nın başkentindeki çekişmeli mücadeleye damgasını vuramadı.

PSG'nin Barça'yı 4-2 yendiği maçta Lucas Hernandez nasıl bir rol oynadı?

Parlayan isim ise Lucas Hernandez'di. Kornerin ardından yaptığı güçlü kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve son şampiyonun büyük sevinç yaratan 4-2'lik iç saha galibiyetinde belirleyici rol oynadı. Lamine Yamal'ın da gol attığı doğru; ancak bu gol, Hernandez'in yerini Zaire-Emery'ye bırakmasından sonra geldi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, maçın ardından 30 yaşındaki oyuncu için "Bunu hak ediyor çünkü enerjisi, mutlu ve pozitif kalabilme becerisiyle takım için önemli bir oyuncu" dedi.

Hernandez'in golünden sonra ne kadar mutlu olduğu Yamal'a da yansıdı. Golünün ardından rakibinin yanından geçerken omzuna gelişigüzel dokundu. Bu hareket Barça yıldızının hiç hoşuna gitmedi: Hernandez'e sert bir bakış attı. O anın ağır çekim görüntüsü internette hemen bir meme'e dönüştürüldü. Lucas Hernandez ise geniş bir gülümsemeyle karşılık verdi ve Yamal'ın daha da sinirlenmesine yol açtı.

PSG'li yıldız için bu, ancak bir at tekmesi sayesinde mümkün olan gecenin mükemmel sonuydu. Artık 30 yaşına gelen oyuncu için benzer gecelerin devamı da gelebilir. Çünkü PSG, Barça karşısındaki galibiyetin bedelini ağır ödedi.

Khvicha Kvaratskhelia'nın çapraz bağları koptu ve sezon sonuna kadar forma giyemeyebilir. Ousmane Dembele, yaklaşık 20 dakika sonra kas sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Kaptan Marquinhos da kas sakatlığı nedeniyle PSG'den uzun süre uzak kalabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda başvurulan Hernandez, önümüzdeki haftalarda yeniden önemli bir rol oynayabilir. Salı akşamı kendisine güvenilebileceğini gösterdi.



