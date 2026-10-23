Paris Saint-Germain'de, halk arasında "at tekmesi" olarak da bilinen "ağrılı bir kas ezilmesi", FC Barcelona'ya karşı oynanacak nefes kesici Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde büyük endişe yarattı. Bu sakatlık, Lucas Hernandez'in futbolun en büyük sahnesine sürpriz dönüşünün de dolaylı nedeni oldu.

Çünkü at tekmesinden etkilenen isim Nuno Mendes'ti. PSG'nin sol beki, Racing Strasbourg'a karşı oynanan lig maçında sakatlandı ve güçlü Katalan ekibine karşı forma giyme şansını kaybetti. Maç öncesinde Paris ekibi için sol bek pozisyonu özellikle dikkat çekiyordu. Sonuçta o bölgede olağanüstü yetenekli Lamine Yamal'la sık sık karşı karşıya kalınacaktı. 19 yaşındaki oyuncu da önceki haftalarda, bire birde onu savunmaktan daha zorlu bir görev bulunmadığını göstermişti.

Bu nedenle PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Mendes'in yerine uygun ismi bulmak zorundaydı. Mendes, 2025'te Portekiz formasıyla Uluslar Ligi'nde Yamal'ı etkisiz hâle getirmişti. Fransız basınında, farklı pozisyonlarda oynayabilen Warren Zaire-Emery ilk 11 için favori görülüyordu. Lucas Digne de adaydı; ancak o, İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası yarı finalinde Yamal'a yaptığı beceriksiz müdahaleyle penaltıya sebep olmuştu.

Sonunda ikisi de seçilmedi. Yamal'ı savunma görevi sürpriz biçimde Lucas Hernandez'e verildi. Eski Bayern oyuncusu, bir buçuk yılı aşkın sürenin ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıktı. Fransız basınındaki haberlere göre Hernandez, bu kararı maçtan yalnızca iki buçuk saat önce yapılan takım toplantısında öğrendi.

Lucas Hernandez hangi sakatlıklarla mücadele etti?

Hernandez, PSG'deki dördüncü sezonunda şimdiye kadar esasen yalnızca ihtiyaç hâlinde başvurulan bir seçenekti. Bayern Münih'te oynadığı dönemde, Kasım 2022'de çapraz bağını koparmıştı. Münih'ten bu sakatlıkla ayrıldı ve Mayıs 2024'te aynı sakatlığı bir kez daha yaşadı. Ardından aldığı süre giderek azaldı. Asıl mevkisi olan stoperde, uzun süredir Marquinhos, Willian Pacho ve Ilya Zabarnyi'nin gerisinde yer alıyor; Lucas Beraldo ile çekiştiği dördüncü seçenek konumunun ötesine geçemiyordu.

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Bu yüzden teknik direktör Luis Enrique'nin salı günü ona dünya futbolunun şu anki belki de en zor görevini vermesi şaşırtıcıydı. Yamal, FC Barcelona ile sezona taraftarları ve uzmanları hayran bırakan bir başlangıç yapmıştı. Genç oyuncu son dönemde neredeyse her istediğini başarıyordu; ta ki Lucas Hernandez'le karşılaşana kadar. Hernandez, Lamine Yamal'ın yeni sezondaki muhtemelen en zayıf maçını oynamasında etkili oldu. Yamal, Fransa'nın başkentindeki çekişmeli mücadeleye damgasını vuramadı.

PSG'nin Barça karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde Lucas Hernandez nasıl bir rol oynadı?

Parlayan isim ise Lucas Hernandez'di. Kornerden gelen topa sert bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve son şampiyonun coşkuyla kutlanan 4-2'lik iç saha galibiyetinde belirleyici rol oynadı. Lamine Yamal'ın da gol attığı doğru; ancak bunu Hernandez'in yerine Zaire-Emery oyuna girdikten sonra yaptı. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, maçın ardından 30 yaşındaki oyuncu için "Bunu hak ediyor çünkü enerjisiyle, mutlu ve pozitif kalabilme becerisiyle takım için önemli bir oyuncu" dedi.

Hernandez'in golünden sonra ne kadar mutlu olduğu Yamal'ın da dikkatinden kaçmadı. Golünün ardından rakibinin yanından geçerken omzuna öylesine dokundu. Bu hareket Barça yıldızının hiç hoşuna gitmedi: Hernandez'e sert bir bakış attı ve bu bakışın ağır çekim görüntüsü internette hemen bir meme'e dönüştü. Lucas Hernandez ise geniş bir gülümsemeyle karşılık verdi; bu da Yamal'ı daha da sinirlendirdi.

PSG yıldızı için bu, ancak bir at tekmesi sayesinde mümkün olan gecenin kusursuz sonuydu. Artık 30 yaşında olan Hernandez'i benzer geceler de bekliyor olabilir. Çünkü PSG, Barça galibiyetinin bedelini ağır ödedi.

Khvicha Kvaratskhelia'nın çapraz bağı koptu ve sezon sonuna kadar forma giyemeyebilir. Ousmane Dembele, kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 20 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kaptan Marquinhos da kasındaki sakatlık nedeniyle PSG'den uzun süre ayrı kalabilir. Dolayısıyla ihtiyaç hâlinde başvurulan isim olan Hernandez, önümüzdeki haftalarda yeniden önemli bir rol üstlenebilir. Güvenilir bir oyuncu olduğunu salı akşamı gösterdi.



