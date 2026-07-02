Lamine Yamal, Okosha efsanesini yeniden canlandırıyor… ve 2026 Dünya Kupası’nda iki tarihi rekoru kırıyor

İspanyol yıldız Lamine Yamal, Nijeryalı efsane Jay Okocha döneminden bu yana görülmemiş hücum istatistikleri elde ederek 2026 Dünya Kupası’nda olağanüstü bir yıldız olarak adını duyurdu ve olağanüstü yeteneğiyle Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazdığını kanıtladı.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Yamal’ın turnuva boyunca 90 dakikada 12 başarılı dripling ortalaması yakaladı. Bu, 1998 Fransa Dünya Kupası’nda Nijerya formasıyla Okosha’nın aynı rakamı elde etmesinden bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 200 dakikadan fazla süre alan bir oyuncu için en yüksek ortalamadır.

İspanyol yeteneğin başarıları bununla da sınırlı kalmadı; Yamal, sadece 18 yaşında, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde tek bir maçta iki dikkat çekici istatistiği bir araya getiren en genç oyuncu oldu: Rakip ceza sahası içinde 14 kez topa dokunarak 10'dan fazla dokunuş ve 10 başarılı çelme ile 10'dan fazla çelme gerçekleştirdi.

Bu performans, Barcelona’nın kanat oyuncusunun genç yaşına rağmen sahip olduğu büyük olgunluğu yansıtıyor; bire bir mücadelelerde cesaretini, savunma bloklarını aşma yeteneğini ve rakip kaleye doğrudan tehlike yaratma becerisini bir araya getiriyor.

Yamal’ın istatistikleri, Dünya Kupası’ndaki dripling ustalarının altın çağını akla getiriyor ve onu tek başına fark yaratan yıldızların safına yerleştiriyor. Turnuva devam ederken, dünya, 2026 Dünya Kupası’nın en önemli keşiflerinden biri olmaya aday olan İspanya’nın “altın çocuğu”nun neler sunacağını merakla bekliyor.