Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da kaçan bir penaltının ardından takımının penaltı kullanma sırasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceğini kabul etti. Barcelona maçı kazanıp üç puanı alsa da 11 metreden kaçan fırsat, Lamine Yamal ile Raphinha arasında penaltılarda önceliğin kimde olması gerektiği tartışmasını başlattı.

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Yamal, Camp Nou'daki heyecan dolu maçta penaltıyı auta attı

Barcelona, pazar günü Camp Nou'da maça kâbus gibi başladı. Kanada millî takım oyuncuları Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'nin ilk yedi dakika içinde attığı gollerle Villarreal iki farklı öne geçti. Son İspanya şampiyonu karşılık olarak çok sayıda fırsat yarattı ancak Lamine Yamal'ın ilk yarıda kazandırdığı penaltıyı değerlendiremedi.

Penaltıyı kendisi kullanan 19 yaşındaki oyuncu, topu auta gönderdi. Bu hata, Yamal'ın 2026'da kulübü adına kaçırdığı üçüncü penaltı oldu ve penaltıyı neden Raphinha'nın kullanmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Flick, penaltılarda önceliğin Raphinha'ya geçebileceğini kabul etti

Son düdüğün ardından gazetecilere konuşan Flick, penaltıyı kimin kullanacağına şu anda sahada oyuncularının karar verdiğini açıkladı . Ancak Alman teknik direktör, Yamal'ın son kaçırdığı penaltının ardından devreye girerek bu görevi Raphinha'ya verebileceğinin sinyalini verdi.

Flick maçın ardından gazetecilere, "Buna sahada karar veriyorlar. Belki bunu değiştirmeyi düşünmem gerekiyor, emin değilim" dedi. "Gelecekte bunu nasıl yöneteceğimizi görmek için [Raphinha ve Yamal] ile konuşacağım. İkisi de penaltıdan gol atabilecek kapasitede ama gelecekte bunu nasıl yönetmek istediğimizi düşünmeliyiz."

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İkinci yarıdaki gol fırtınası Barcelona'nın La Liga'daki avantajını korudu

İlk yarıdaki hayal kırıklığına rağmen Barcelona, devre arasından sonra 10 dakikalık bölümde üç gol atarak 3-2 kazandı. Bu sonuçla bu sezon çıktığı 13 La Liga maçının 12'sini kazanmış oldu ve zirvede Real Madrid ile arasındaki üç puanlık farkı yeniden sağladı.

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Bu çarpıcı geri dönüşü değerlendiren Flick, başlangıçtaki özensiz oyuna dikkat çekerken devre arasından sonra takımının taktik disiplinini övdü .

"İlk 10 dakikaya baktığınızda iyi başlamadığımızı görüyorsunuz" diye açıkladı. "Topu ayağımızda fazla tuttuk, iki hata yaptık ve onlar iki gol attı.

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"Verdiğimiz tepki inanılmazdı. Bence ilk yarıda da çok iyiydik. İlk yarıda çok sayıda fırsat yarattık, penaltıyla büyük bir fırsat yakaladık. İkinci yarıda neyi daha iyi yapmak istediğimize baktık: daha iyi, net bir oyun düzeni. Böyle oynarsak rakip yorulur. Sanırım 10 dakikada üç gol attık, inanılmazdı."

Formdaki Barcelona'yı Bakü'de Şampiyonlar Ligi maçı bekliyor

Barcelona'nın penaltı konusundaki ikilemi üzerinde duracak fazla zamanı yok; odağını hemen Avrupa'ya çevirmesi gerekiyor. Flick'in takımı, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK ile karşılaşmak üzere Bakü'ye uzun ve zorlu bir yolculuk yapacak.

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Hafta içine ligdeki güçlü performansının verdiği moralle giren Flick'in, Avrupa mücadelesi öncesindeki kısa sürede Yamal ile Raphinha arasındaki penaltı kullanma sırasına karar vermesi gerekiyor.