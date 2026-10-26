Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste üçüncü Kopa Kupası’nı kazanarak tarihe geçti ve dünya futbolunun en önde gelen genç yeteneği olarak konumunu pekiştirdi. Kanat oyuncusu, bu bireysel başarıya rağmen ödül konuşmasında Barcelona altyapısından yetişen bir başka oyuncunun performanslarına dikkat çekti.

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Yamal, Kopa Kupası'nda tarihe geçti

Yamal, üst üste üçüncü kez Kopa Kupası'nı kazanarak rekor kırdı ve bir kez daha dünyanın en iyi genç oyuncusu seçildi. Ancak bireysel ödüllerdeki üstünlüğüne rağmen genç futbolcu, Paris'teki törende mütevazı bir tavır sergiledi. 21 yaşın altındaki en iyi performansı gösteren oyuncuya verilen ödül, İspanyol futbolcunun hızlı yükselişiyle özdeşleşti.

Kanat oyuncusu, “Burada olmak ve bu ödülü almak benim için bir onur,” dedi. “Bu ödül için burada üçüncü yılım. Kulübüme ve millî takımıma teşekkür etmek istiyorum.” En üst düzeyde istikrarlı bir performans sergileyen Yamal, sporun en prestijli ödüllerinin peşinden koşarken bu ödülü daha önce kazanan Kylian Mbappe ve Gavi gibi isimleri geride bıraktı.

Pau Cubarsi hakkında şaşırtıcı itiraf

Yamal, ödül konuşmasında şaşırtıcı bir şekilde dikkatleri kendisinden uzaklaştırıp Barcelona'dan takım arkadaşı Pau Cubarsi'yi övdü. Savunmacı, Barcelona'nın savunmasının merkezindeki performansıyla dikkat çekti; soğukkanlılığı ve teknik becerisiyle övgü topladı. Yamal'ın sözleri, genç stoperin bu yıl oy verenler tarafından göz ardı edildiğini düşündüğünü ve kupayı arkadaşının kazanmasını haklı bulduğunu gösterdi.

Yamal, kürsüde 2026 yılı ödülünü en çok kimin hak ettiğine ilişkin görüşünü açıkça dile getirdi. “Takım arkadaşım Cubarsi'yi burada görmek isterdim çünkü bu ödülün ona verilmesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi. “Bir süredir mükemmel bir seviyede oynuyor.”

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Thierry Henry ile esprili diyalog

Arsenal ve Fransa efsanesi Thierry Henry, Yamal'a sayısı giderek artan bireysel ödüllerini sorunca gecenin havası biraz daha eğlenceli hâle geldi. Galanın bir bölümünü sunan Henry, kariyerinin bu kadar erken döneminde şimdiden çok şey başarmış bir oyuncu için Kopa Kupası'nın hâlâ nihai hedef olup olmadığını merak ediyordu. Aralarındaki diyalog, Yamal'ın üst düzey kazanma arzusunu ve geleceğe yönelik hedeflerini ortaya koydu: Ballon d'Or'u hedefleyerek bir gün dünyanın en iyi genç oyuncusu olmaktan dünyanın en iyi oyuncusu olmaya geçmek istiyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Henry, başarısının tekrarlanmasına dikkat çekerek “Bu üçüncüsü, değil mi? Ama gerçekten kazanmak istediğin ödül bu muydu?” diye sordu. Yamal gülmeden edemedi, ardından tek kelimelik net bir yanıt verdi: “Hayır.” Esprili yanıt seyircilerden alkış aldı. Bu da Yamal'ın Kopa Kupası ile takdir edilmekten memnun olsa da önümüzdeki yıllarda asıl hedefinin Ballon d'Or olduğunu gösterdi.