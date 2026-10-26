Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste üçüncü Kopa Kupası’nı kazanarak tarihe geçti ve dünya futbolunun en önde gelen genç yeteneği olarak konumunu pekiştirdi. Kanat oyuncusu, bu bireysel başarıya rağmen ödül konuşmasında Barcelona altyapısından yetişen bir başka oyuncunun performanslarına dikkat çekti.
Yamal, Kopa Kupası'nda tarihe geçti
Yamal, üst üste üçüncü kez Kopa Kupası'nı kazanarak rekor kırdı ve bir kez daha dünyanın en iyi genç oyuncusu seçildi. Ancak bireysel ödüllerdeki üstünlüğüne rağmen genç futbolcu, Paris'teki törende mütevazı bir tavır sergiledi. 21 yaşın altındaki en iyi performansı gösteren oyuncuya verilen ödül, İspanyol futbolcunun hızlı yükselişiyle özdeşleşti.
Kanat oyuncusu, “Burada olmak ve bu ödülü almak benim için bir onur,” dedi. “Bu ödül için burada üçüncü yılım. Kulübüme ve millî takımıma teşekkür etmek istiyorum.” En üst düzeyde istikrarlı bir performans sergileyen Yamal, sporun en prestijli ödüllerinin peşinden koşarken bu ödülü daha önce kazanan Kylian Mbappe ve Gavi gibi isimleri geride bıraktı.
Pau Cubarsi hakkında şaşırtıcı itiraf
Yamal, ödül konuşmasında şaşırtıcı bir şekilde dikkatleri kendisinden uzaklaştırıp Barcelona'dan takım arkadaşı Pau Cubarsi'yi övdü. Savunmacı, Barcelona'nın savunmasının merkezindeki performansıyla dikkat çekti; soğukkanlılığı ve teknik becerisiyle övgü topladı. Yamal'ın sözleri, genç stoperin bu yıl oy verenler tarafından göz ardı edildiğini düşündüğünü ve kupayı arkadaşının kazanmasını haklı bulduğunu gösterdi.
Yamal, kürsüde 2026 yılı ödülünü en çok kimin hak ettiğine ilişkin görüşünü açıkça dile getirdi. “Takım arkadaşım Cubarsi'yi burada görmek isterdim çünkü bu ödülün ona verilmesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi. “Bir süredir mükemmel bir seviyede oynuyor.”
Thierry Henry ile esprili diyalog
Arsenal ve Fransa efsanesi Thierry Henry, Yamal'a sayısı giderek artan bireysel ödüllerini sorunca gecenin havası biraz daha eğlenceli hâle geldi. Galanın bir bölümünü sunan Henry, kariyerinin bu kadar erken döneminde şimdiden çok şey başarmış bir oyuncu için Kopa Kupası'nın hâlâ nihai hedef olup olmadığını merak ediyordu. Aralarındaki diyalog, Yamal'ın üst düzey kazanma arzusunu ve geleceğe yönelik hedeflerini ortaya koydu: Ballon d'Or'u hedefleyerek bir gün dünyanın en iyi genç oyuncusu olmaktan dünyanın en iyi oyuncusu olmaya geçmek istiyor.
Henry, başarısının tekrarlanmasına dikkat çekerek “Bu üçüncüsü, değil mi? Ama gerçekten kazanmak istediğin ödül bu muydu?” diye sordu. Yamal gülmeden edemedi, ardından tek kelimelik net bir yanıt verdi: “Hayır.” Esprili yanıt seyircilerden alkış aldı. Bu da Yamal'ın Kopa Kupası ile takdir edilmekten memnun olsa da önümüzdeki yıllarda asıl hedefinin Ballon d'Or olduğunu gösterdi.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”