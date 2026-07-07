Lamine Yamal’ın etrafındaki büyük Dünya Kupası gizemi: ‘Kabus tekrarlanıyor’

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane: Her biri bu Dünya Kupası’nda en üst düzey performanslarını sergiliyor. Yine de, takımının güçlü performansına rağmen biraz geride kalan bir isim var: Lamine Yamal.

Durum o kadar ciddi ki İspanyol medyası ciddi şekilde endişelenmeye başladı. Pazartesi günü Portekiz’e karşı alınan 0-1’lik galibiyette Yamal, Nuno Mendes tarafından tamamen oyundan düşürüldü; sol bek sakatlık nedeniyle kenara çekildiğinde de Yamal’ın oyunu düzelmedi.

İspanyol AS gazetesi, “Kabus tekrarlanıyor” başlığını attı; bu başlık, muhtemelen Şampiyonlar Ligi’nde Mendes ile Yamal arasında daha önce yaşanan ve İspanyol oyuncunun yine mağlup olduğu karşılaşmaya atıfta bulunuyor.

“Takımın en belirleyici oyuncusu, en zorlu rakibiyle karşı karşıya geldi. Etkileyici Nuno Mendes karşısında, Mataró’lu forvet, yeteneklerini neredeyse hiç sergileyemediği bir seviyeye düştü. Dünyanın en iyi sol bekiyle girdiği mücadele, çabucak unutulması gereken bir maçtı,” diye yazıyor İspanyol gazetesi El País.

“Yamal, aslında sadece kombinasyon oyunuyla Mendes’in baskısından kurtulabildi. Yine de genel olarak, Rúben Dias’ın liderliğindeki Portekiz savunmasını gerçekten sarsmayı başaramadı. Mendes sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldığında bile.”

İspanya’da en azından Yamal’ın bir an önce en iyi formuna kavuşması umuluyor, zira Dünya Kupası’nın kritik aşaması başlıyor. Çeyrek finalde Belçika bekliyor ve yarı finalde muhtemel rakip Fransa ya da Fas olacak.

İspanyol medyası için Yamal’ın hayal kırıklığı yaratan performansı bir “gizem” olarak görülüyor, ancak 18 yaşındaki süper yıldızın hazırlık süreci elbette ideal değildi. Yamal, Dünya Kupası’nın ilk maçını kas sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.