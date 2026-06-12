Lamine Yamal'ın Barcelona'daki yeri tehlikede... Flick'i meşgul eden yeni bir sorun

Lamine Yamal, Dünya Kupası'nın ardından Barcelona'ya döndüğünde, geçen sezon olduğu gibi penaltı vuruşlarına giden yolun kendisine açık olduğunu göremeyecek.

Katalan takımının bir numaralı penaltı atıcısı olarak kendini kanıtladığı bir yılın ardından, genç kanat oyuncusu önünde penaltı noktasından hata yapmayan bir uzmanla karşı karşıya kalacak: İngiliz Anthony Gordon, Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki ilk transferi.

Yamal, Hans Flick'in kritik anlarda tercih ettiği isim haline geldi. Bu sezon La Liga'da iki penaltı golü atarak Barcelona'nın 70 puana ulaşmasına doğrudan katkı sağladı, ancak Girona karşısında topu direğe çarptırarak A takım formasıyla ilk kez gol atamadı.

Bu aksilik, Yamal'ın Rafeina ve Robert Lewandowski'yi iç sıralamada geçmesini engellemedi, ancak birkaç hafta önce gündemde olmayan bir tartışmanın kapısını açtı: Gelecek sezon penaltıları kim atacak?

Cevap Newcastle'dan gelebilir; Gordon, 2025-2026 sezonunu penaltı noktasından kusursuz bir performansla tamamladı ve attığı 10 penaltının hepsini gole çevirdi. Bu rakam, onu şimdiden "Barcelona'nın yeni kanat oyuncusu" olarak nitelendiren Katalan basınının dikkatini çekti.

Geçen Çarşamba İngiltere'nin Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçının ardından Gordon, ITV kanalına şunları söyledi: "Kein'in oyundan çıkması beni heyecanlandırdı, etrafıma bakınıp onu arıyordum. Çıktığını anladığımda şut atmak istedim. Penaltıları ve bununla birlikte gelen baskıyı seviyorum, bu yüzden topun ağlara gitmesini görmekten mutlu oldum."

Gordon, 68. dakikada Darryl Araja'nın elle oynama ihlali üzerine penaltıyı, yedek kaleci Abraham Madres'in sol üst köşesine sert bir vuruşla gole çevirdi.

Newcastle formasıyla Gordon, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir soğukkanlılık sergiledi ve bu da taraftarların onu istatistiklerin ötesinde gerçek bir uzman olarak görmesine neden oldu.

"Marca"ya göre, Flick kendini yeni bir denklemle karşı karşıya bulacak; Yamal, Barcelona'ya sağ kanattan bir hücum çözümü ve dar alanlarda fark yaratma yeteneği sunuyor, ancak geçen sezon Celta Vigo karşısında bir vuruş yaparken aldığı sakatlıktan yeni döndü, bu da fiziksel eforun yönetilmesini bir öncelik haline getiriyor.

Buna karşılık, Gordon açık sol kanat olarak oynamakta ustadır; bu, genellikle Rafeina'nın oynadığı pozisyondur. Ayrıca ikinci forvet olarak da oynayabilir, bu da Alman teknik direktöre rotasyonda daha fazla esneklik sağlar.

Rekabet sadece isimlerle sınırlı kalmayacak. Soyunma odasında penaltı atışı, itibar değil, istatistiklerle kazanılan bir ayrıcalık olarak görülüyor. Adım adım güvenini inşa eden Yamal, artık bir sezon boyunca hiçbir penaltı atışını kaçırmayan ve "baskıya bayıldığını" açıkça belirten bir takım arkadaşıyla karşı karşıya kalacak.

Yamal'ın antrenmanlara dönüşü, rutin bir devamdan daha fazlası olacak. Camp Nou'ya 10'da 10'luk bir istatistikle gelen ve topu kapıp penaltı noktasına götürme arzusunu açıkça dile getiren bir oyuncunun karşısında yerini savunmak zorunda kalacak.