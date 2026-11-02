Barcelonalı İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın babası Münir Nasraoui, oğlunun soyadıyla ilgili ayrıntıları açıkladı ve birçok kişinin sandığının aksine "Yamal"ın soyadı olmadığını, oyuncunun farklı bir soyadı taşıdığını belirtti.

Nasraoui'nin açıklamaları, Barcelona'nın cumartesi günü İspanya Ligi maçında Deportivo Alaves'i 6-1 mağlup ettiği büyük galibiyetin ardından geldi. Katalan ekibinin formasıyla parlak performansını sürdüren Yamal da bu maçta sahne aldı.

Oyuncunun babası, sosyal medya üzerinden yaptığı bir canlı yayında şunları söyledi: "Size herkesin bildiği bir şeyi anlatmak istiyorum. Lamine Yamal bir soyadı değil, soyadı Nasraoui Ebana. Bunu bilin ve beni yanlış anlamayın."

"Azimli" lakabıyla tanınan Münir Nasraoui, sosyal medya platformlarında sürekli görünmeye özen gösteriyor; oğluna destek mesajları gönderiyor ve yeteneklerine olan büyük güvenini dile getiriyor. Cumartesi günü yayınladığı bir başka videoda ise şunları söyledi: "Lamine Yamal sahada olduğu sürece zirveye ulaşamazsınız."

19 yaşındaki Yamal, kısa süre önce Altın Top ödülü sıralamasında üçüncü olduktan sonra Barcelona'nın ve dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri sayılıyor; haberde belirtildiğine göre daha önce Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.

Lamine Yamal, Temmuz 2007'de Barcelona'nın banliyölerinde, babası Münir Nasraoui ile Ekvator Ginesi kökenli ve garson olarak çalışan annesi Şeyla Ebana'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.