Lamine Yamal’ın babası neden oğluna Dünya Kupası’nda eşlik etmedi?

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal’ın babası Munir Nasraoui’nin 2026 Dünya Kupası tribünlerinde yer almaması, taraftarların merakını en çok uyandıran sahnelerden biriydi; zira ailenin tüm yakın üyeleri, oyuncunun turnuva boyunca sergilediği performans boyunca ona destek olmaya özen göstermişti.

Bu yokluğun nedeni hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılırken, İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona yıldızının babasının sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı.

"El Español" gazetesinin, Mataró şehrinde bir otel sahibi olan Munir Nasraoui'nin bir arkadaşına yakın kaynaklara atıfta bulunarak aktardığına göre, Lamine Yamal'ın babası epilepsi hastalığı nedeniyle ABD'ye seyahat edemedi.

Kaynak, Munir Nasrawi'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bizzat şu sözleri söylediğini aktardı: "Gidebilecek miyim bilmiyorum, çünkü epilepsi hastasıyım."

Gazete, aynı kaynağın oyuncunun babasının kişiliğinin ve hırsının başka bir yönünü de ortaya çıkardığını ekledi; kaynağın, babasının “Gelişebilmek için sahip olduğum tüm parayı feda edeceğim” dediğini duyduğunu aktardı.

Bazı epilepsi vakalarında uzun mesafeli seyahatler tavsiye edilmez; bu durum, Lamine Yamal’ın babasının turnuvaya katılmamasını açıklıyor. Özellikle İspanya’dan ABD’ye yolculuk saatler sürüyor ve İspanya milli takımının maç takvimi nedeniyle sık sık yer değiştirilmesi gerekiyor.

Dünya Kupası boyunca İspanya milli takımı, ABD ve Meksika’daki çeşitli şehirler arasında seyahat etti; Atlanta, Guadalajara, Dallas ve Los Angeles’ta maçlar oynadı. Bu durum, oyuncunun babasını yorucu ek yolculuklara zorlayacaktı.

Babasının yokluğuna rağmen Lamine Yamal aile desteğinden mahrum kalmadı; annesi Sheila Ibana tribünlerden ona destek olmayı ihmal etmedi. Ayrıca, sürekli varlığı ve dikkat çekici coşkusuyla İspanya milli takım taraftarlarından büyük ilgi gören kardeşi Ken de ona eşlik etti. Ayrıca, turnuva boyunca en önemli destekçilerinden biri olan sevgilisi Inés García’nın yanı sıra, bir dizi yakın arkadaşı da ona eşlik etti.