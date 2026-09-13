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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Lamine Yamal'in asistiyle Raphinha, Messi'nin büyüsünü 9 yıl sonra Barcelona'ya geri getirdi

Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
Raphinha
L. Yamal
L. Messi
İspanya
Brezilya
Arjantin

Brezilyalı yıldız parlamaya devam ediyor

Barcelona'nın yıldızı Brezilyalı Raphinha, selefi Arjantinli Lionel Messi'nin büyüsünü yaklaşık 9 tam yıl sonra İspanya Ligi'ne geri getirdi.

Barcelona bugün pazar günü, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında Ciudad de Valencia Stadı'nda Levante'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Raphinha, Katalan takımının ikinci golünü hazırladı. İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın kaydettiği bu golde Raphinha, kalecisiz boş kalenin önünde ona yerden bir ortayla asist yaptı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Brezilyalı yıldızın Barcelona ile ortaya koyduğu bu katkı, İspanya Ligi'nin ilk 5 haftasının ardından dokuzuncu katkısı oldu; bu sürede 6 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.

Ağ, bunun İspanya Ligi'nde 5 hafta geçtikten sonra yaklaşık 9 yıldır bir Barcelona oyuncusunun en iyi başlangıcı olduğunu belirtti.

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En iyi başlangıç ise Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye ait; kendisi 2017-2018 sezonunda İspanya Ligi'nin 5 haftası geçtikten sonra 10 gole katkı sağlamış, bunların 9'unu kendisi kaydetmiş ve birine asist yapmıştı.

Raphinha'nın, 6 golle bu sezon İspanya Ligi'nin gol kralı olmayı sürdürdüğünü belirtmek gerekir; Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé ve Rayo Vallecano oyuncusu İspanyol Sergio Camello ile eşit puanda bulunuyor.

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