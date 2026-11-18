İspanya Futbol Ligi (LaLiga), geçen sezonun en çok parlayan isimlerini onurlandıran 2025-2026 sezonu LaLiga ödüllerinin Lamine Yamal, Hansi Flick, Carlos Espí, Joan Garcia ve Arda Güler'e verildiğini açıkladı.

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Ödüller, 28 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 17. "Beyond Developments Globe Soccer" Ödülleri töreni kapsamında sahiplerine verilecek.

Dünya futbolunun önde gelen isimlerini bir araya getirecek tören, Barcelona'nın LaLiga EA Sports şampiyonluğunu korumayı başardığı sezonda kazananların katkılarını kutlamak için uluslararası bir platform sunacak.

Geçen sezon LaLiga EA Sports şampiyonluğuyla yetinmeyen Barcelona, bireysel ödüllerde de üstünlük kurdu. Lamine Yamal en iyi oyuncu, Hansi Flick en iyi teknik direktör, Joan Garcia ise en iyi kurtarış ödülünü kazanırken kulüp, 2025-2026 sezonunun beş ödülünden üçünü topladı.

Lamine Yamal, "EA Sports" iş birliğiyle verilen 2025-2026 sezonu LaLiga EA Sports En İyi Oyuncu Ödülü'nü alacak. Barcelona'nın yıldızı, takımının şampiyonluğunda kilit rol oynadı ve sezonu 16 gol ile 12 asistle tamamladı.

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2025-2026 sezonu LaLiga EA Sports En İyi Teknik Direktör Ödülü ise Barcelona'yı üst üste ikinci sezonda lig şampiyonluğuna taşıyan Hansi Flick'e gidecek. Takım, sezon boyunca yüksek ve istikrarlı bir performans sergileyerek sezonu 94 puanla tamamladı.

Carlos Espí, 2025-2026 sezonu LaLiga EA Sports 23 Yaş Altı En İyi Oyuncu Ödülü'ne layık görülecek. Valencia kentinden gelen 20 yaşındaki forvet, birinci ligdeki ilk sezonunda 11 gol atarak dikkat çekici bir iz bıraktı ve bu gollerin 10'unu son 13 haftada kaydetti. Golleri, Levante'nin küme düşmekten kurtulmasında belirleyici katkı sağlarken ona ligin en golcü 15 oyuncusu arasında yer kazandırdı.

Sezonun En İyi Kurtarış Ödülü ise Espanyol'a karşı oynanan derbide yaptığı etkileyici kurtarış nedeniyle Joan Garcia'ya verilecek. Garcia, final oylamasında diğer adaylar Jan Oblak ve Unai Simón'u geride bırakarak zirvede yer aldı.