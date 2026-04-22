Lamine Yamal, FC Barcelona adına gol attı ve hemen oyundan alındı

Lamine Yamal'ın sağlık durumu endişe yaratıyor. FC Barcelona'nın kanat oyuncusu, Celta de Vigo ile oynanan iç saha maçında 40. dakikada bir penaltı golü attıktan sonra sakatlık nedeniyle yere yığıldı.

Yamal, Celta de Vigo'nun ceza sahası içinde yere yığıldı, takım arkadaşları ise 1-0'lık skoru kutlamak için ona tebrik etmeye çalışıyordu. Özellikle Raphinha, forvet arkadaşının durumundan endişeli görünüyordu.

Görüntülerde, Yamal'ın penaltıdan hemen sonra Barcelona yedek kulübesine doğru bir hareket yaptığı görülüyor. Golcü kanat oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick tarafından oyundan alındı.

Değişikliğin hemen ardından Spotify Camp Nou'daki maç durdu. Ziggo yorumcusu Sierd de Vos, bunun seyircilerden birinin kalp rahatsızlığıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

Flick bu sırada oyuncularına talimatlar verirken, her iki takımın oyuncuları da birbirleriyle konuşuyordu. Seyirciler ise Barcelona - Celta de Vigo maçındaki gecikmenin nedenini merak ediyordu.