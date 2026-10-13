Barcelona’nın genç yıldızı Pau Cubarsi, takım arkadaşı Lamine Yamal’ı dünyanın en iyi futbolcusu olarak nitelendirerek henüz 20 yaşına gelmemiş yıldızın Ballon d’Or’u hak ettiğini söyledi. Kritik bir Avrupa gecesi öncesinde konuşan savunmacı, futbol dünyasının artık kanat oyuncusunun nesilde bir görülen yeteneğinin farkında olduğunu vurguladı.

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Bireysel ödüllerin favorisi Yamal

Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi, dünya futbolunun zirvesinde kimin yer aldığına dair düşüncelerini açıkça ortaya koydu. Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç stoper, Lamine Yamal'a güçlü destek verdi.

“Dünyadaki herkes onun dünyanın en iyisi olduğunu zaten biliyor. Kendisi bunu söylese de insanlar sahada da görüyor. Altın Top'u hak ediyor. Dünya Kupası ve geçirdiğim sezon sayesinde ben de adaylar arasında olabilirim ama ben daha sakin ilerliyorum, o ise medyada daha fazla öne çıkıyor,” dedi Cubarsi, Marca'nın aktardığına göre. Savunmacının sözleri, Hansi Flick'in ekibinin son dönemde ligde ve Avrupa'da sergilediği üstün performans sırasında takımın yüzü hâline gelen genç kanat oyuncusunun olağanüstü yükselişini gözler önüne seriyor.

19 yaşındaki savunmacı, takım içindeki gelişimini de değerlendirdi ve başarılı bir yaz döneminin rakiplerinin ona bakışını değiştirdiğini kabul etti. Kendi Altın Top şansına Yamal'ınki kadar önem vermese de sahada gördüğü saygının arttığını hissettiğini söyledi. Cubarsi'ye göre forvetler artık ona çok daha sert ve agresif yaklaşıyor. Bu da Barcelona savunmasında artık yalnızca gelecek vadeden bir genç değil, rakiplerin özellikle hedef aldığı bir oyuncu olduğunun işareti.

Türkiye'deki zorlu atmosfer

Flick'in ekibi şimdi Şampiyonlar Ligi'ne ve Galatasaray'la karşılaşmak üzere çıkacağı zorlu İstanbul deplasmanına odaklanıyor.

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“Hücum ve savunmadaki güçlü yönlerini biliyoruz. Geleceğimiz sahayı ve oluşan atmosferi biliyoruz. Küçük ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Bu statta hissedilen baskıyı herkes biliyor. Pedri daha önce burada oynadı ve bana buranın baskının hissedildiği, zor bir saha olduğunu anlattı. Galibiyet almak zor olacak ama iyi bir performans sergilemek ve konsantrasyonumuzu korumak için sabırsızlanıyoruz,” diye açıkladı İspanyol oyuncu.

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Gol yememek, savunma hattının öncelikli hedefi olmayı sürdürüyor. Cubarsi bunu böylesine üst düzey ortamlarda aşılması gereken önemli bir sınav olarak görüyor.

Maç yükü ve Osimhen tehdidi

Genç savunmacıyla ilgili başlıca gündem maddelerinden biri, hem kulübünde hem de millî takımda aldığı yüksek süreler nedeniyle fiziksel durumu oldu.

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“Hem Dünya Kupası'nda hem de sezon başında çok oynadım. Teknik direktörün sürelerimi ayarladığını biliyorum ama kendime çok iyi bakıyorum ve her dakika oynamaya hazırım çünkü sevdiğim şey bu,” dedi. Rekabet etme isteğini, olumlu gidişatları açısından “durdurulamaz” diye nitelendirdiği takımın mevcut ivmesi de besliyor. Bununla birlikte her maçın yeni sorunlar getirdiği ve son dönemdeki başarılarına rağmen takımın rehavete kapılma lüksü olmadığı uyarısında bulundu.

Bu sınavın bir parçası da Victor Osimhen gibi dünya çapında bir oyuncuyu etkisiz hâle getirmek. Cubarsi, ilk maçında Nijeryalı forvetle karşılaştığını hatırlattı ve o ilk karşılaşmadan bu yana iki oyuncunun da ne kadar geliştiğine dikkat çekti.

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Takımın gücü ve kadro derinliği

Cubarsi, maçın taktik boyutunun ötesinde Frenkie de Jong'un dönüşüne ve takıma kazandırdığı çok yönlülüğe de değindi. Hollandalı millî oyuncunun savunmanın merkezine geçebilmesi, kadrodaki forma rekabetini de yüksek tutuyor.

“Frenkie özellikle kendi mevkisinde olağanüstü bir seviyede. Harika bir sezon geçirecek. Çok büyük bir istekle döneceğinden eminim. Takıma çok şey katacak ve iyi durumda olması herkes için çok önemli,” dedi Cubarsi. Bu kadro derinliği, birden fazla kulvarda mücadele eden, özellikle de deneyimli yıldızlarla altyapıdan yetişen oyuncuların birlikteliğine büyük ölçüde dayanan bir kulüp için hayati önem taşıyor. Savunmacı, kadronun yaşına ilişkin endişeleri de reddetti. 19 yaşında olmasına rağmen baskının yüksek olduğu maçları olağan karşılayacak kadar deneyim kazandığını savundu.

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Cubarsi son olarak odağını, hakemler ve rakipleri Real Madrid hakkındaki süregelen tartışmalar da dâhil olmak üzere saha dışındaki gündemden uzaklaştırdı. Soyunma odasında yalnızca kendi performanslarına ve gelişimlerine odaklandıklarını vurguladı.