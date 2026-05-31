Lamine Yamal, Dünya Kupası öncesinde en büyük korkusunu açıkladı

Lamine Yamal, ilk Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekliyor. FC Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, hamstring sakatlığı nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan turnuvayı kaçırmaktan korktuğunu itiraf ediyor.

Yamal, Nisan ayı sonunda Barcelona formasıyla bir penaltı atışı sırasında sakatlandı ve teknik direktör Hansi Flick tarafından hemen oyundan alındı. Bir aydan fazla bir süre sonra, kanat oyuncusu sahalara dönmeye hazır.

2024'te İspanya ile Avrupa şampiyonluğunu kazanan Yamal, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nın bitmesinden beri bunu bekliyoruz" dedi. "Herkesin motivasyonu çok yüksek. Avrupa şampiyonu olarak oraya gidiyoruz ve bu kez dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyoruz."

Yamal, Pazar günü İspanya'nın antrenman sahasındaydı, ancak grup antrenmanına katılmadı. Hamstring sakatlığını geçirdikten sonra hissettiği korku artık yoktu. "O anı hala çok net hatırlıyorum. Ciddi bir şey olmaması için dua ediyordum. Sadece kramp ya da ufak bir şey olmasını umuyordum, çünkü Dünya Kupası yaklaşıyordu."

"Daha önce hiç hamstring sakatlığı yaşamamıştım, ancak rehabilitasyonun genellikle uzun sürdüğünü biliyordum. Ciddi bir sakatlık olmasından korkuyordum. Dünya Kupası'nı kaçırmaktan da korkuyordum," dedi samimi Yamal.

Yamal, uzun ve yorucu bir sezonun ardından yorgunluk hissetmiyor. Yetenekli sağ kanat oyuncusu, tam tersine Dünya Kupası'nı iple çekiyor. ''Zihinsel olarak, bu sezon henüz hiçbir maç oynamamış gibi hissediyorum. Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkmayı çok istiyorum. O kupayı havaya kaldırmanın nasıl bir his olacağını kendime binlerce kez hayal ettim.''

Yamal henüz on sekiz yaşında, ancak bazen kendini tecrübeli bir oyuncu gibi hissediyor. “Kafamda sanki on yıldır oynuyormuşum gibi geliyor. Ama gerçekte bu seviyede sadece üç yıldır oynuyorum. Daha dört yıl önce arkadaşlarımla mahalle meydanında oynuyordum. Ve o çocuk şimdi Dünya Kupası’nda oynayacak. Bu çok tuhaf, değil mi?”