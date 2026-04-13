Lamine Yamal, dikkat çeken sözleriyle Diego Simeone'ye meydan okudu

Lamine Yamal, Atlético Madrid ile FC Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Barça'nın forveti, bu açıklamada Atlético teknik direktörü Diego Simeone'ye bir ricada bulundu.

Barcelona, geçen hafta kendi sahasında Madrid ekibine 0-2 yenildi. Pau Cubarsí'nin gördüğü kırmızı kart, bu yenilginin başlangıcı oldu.

Yine de Yamal pes etmeyi düşünmüyor. Sağ kanat oyuncusu, Barça'nın üst düzey bir takım olduğunu belirtiyor. "Fark yaratabilecek birçok oyuncumuz var. Gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Geçen hafta Yamal, Atlético savunmacıları tarafından sürekli çift markaj altına alındı. 18 yaşındaki forvet, Simeone'nin Salı günü için farklı bir taktik planı hazırladığını umuyor.

"Bakalım Simeone bana bir iyilik yapıp defansta bire bir oynamaya cesaret edecek mi?" dedi.

“Salı günü her şeyin benden gelmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama öyle olursa da sorun değil,” diye ekledi Yamal.

Yamal bu sezon dokuz Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Bu maçlarda beş gol attı ve dört asist yaptı.











