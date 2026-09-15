Pazar günü eski BVB oyuncusu, süperstar Lamine Yamal’ı bile kendinden geçirdi. Adeyemi, müthiş bir solo koşunun ardından UD Levante deplasmanında maçın sonlarına doğru LaLiga lideri adına skoru 4-2’ye getiren golü attı. Top ayağındayken sahanın yarısını kat etti, önce iki rakibini oyundan düşürdü, ardından ceza sahasında kaleci Mathew Ryan karşısında soğukkanlı bir vuruşla fileleri havalandırdı.

O sırada çoktan oyundan alınmış olan Yamal, kulübede yerinde duramadı. Dünya ve Avrupa şampiyonu, bu rüya gol ve maçtaki kesin sonucun gelmesi karşısında kenar çizgisi yakınında çılgınca alkışladı.

Adeyemi’nin performansından oldukça etkilenen bir diğer isim de eşi Loredana oldu. Rapçi, fırsatı değerlendirdi ve sosyal medyada Barca’nın ezeli rakibi Real Madrid’e gönderme yaptı. Instagram’da Adeyemi’nin bir paylaşımına şu yorumu bıraktı: "140 milyon."

Bu, Real’in birkaç hafta önce kanat forvet Yan Diomande için ödediği konuşulan bonservis bedeline açık bir göndermeydi. Ve eski Leipzigli Madrid’de hâlâ uyum sorunları yaşayıp ilk gol katkısını beklerken, Adeyemi Barcelona’da şimdiden takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Teknik direktör Hansi Flick’in kusursuz işleyen hücum makinesinde (6 maç, 6 galibiyet, 26:5 gol) Yamal ve kaptan Raphinha’nın yanında hücum üçlüsünde Anthony Gordon ile dönüşümlü oynuyor. Barcelona’nın, Dortmund’daki inişli çıkışlı geçen son sezonunun ardından 24 yaşındaki oyuncu için fazla büyük bir adım olabileceğine dair endişeler ise şu ana kadar yersiz çıktı.

Adeyemi oyun zekâsıyla parlıyor, düzenli olarak spektaküler anlar yaşatıyor ve özgüven saçıyor. Örneğin Levante karşısında bir seken topun ardından topu akrobatik bir şekilde, adeta topukla röveşata karışımı bir vuruşla denedi; bu deneme ayın golü olmaya aday olabilirdi. Ancak şutu sol direğin hemen yanından auta gitti.

Karim Adeyemi, Barcelona’da kaç gol katkısı yaptı?

Adeyemi şu ana kadar doğrudan dört gole katkı verdi: Birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord’a karşı attığı bir başka enfes gol de dahil olmak üzere üç golünün yanına bir de asist ekledi. Blaugrana’nın oynadığı altı maçın tamamında da süre aldı.

Teknik direktör Flick, 22 milyon euroluk yeni transferinden memnun. Eski Bayern teknik direktörü kısa süre önce, "Mesele, özellikleri futbolumuza en uygun oyuncuyu bulmaktı. Karim bize hız, hareketlilik, agresiflik ve en önemlisi de kale önünde bu sakinliği getiriyor" dedi. Levante maçının ardından ise övgü dolu sözler kullandı: "Performansları beni şaşırtmıyor, çünkü odaklandığında fantastik bir oyuncu. Bu yüzden onu transfer ettik."

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Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörünün sözlerine göre Adeyemi’yi "uzun yıllardır" tanıyor. Ancak Flick bir uyarıda da bulundu: Defne yapraklarının üzerinde dinlenmemeli, mutlu ve rahat olmamalı. Hayır! Her zaman daha fazlasını istemeli ve ben de ondan bunu görmek istiyorum."

Peki performansı Adeyemi’yi yeniden milli takıma taşır mı? Yeni Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, perşembe günü ilk kadrosunu açıklayacak. O listede Barca forvetinin adının da yer alması gayet mümkün. Sonuçta Klopp, DFB’deki tanıtımında kanat oyuncularının onun sisteminde belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulamıştı: "Çünkü her rakip sahayı çok daraltabilir. Sahip olduğunuz tek avantaj, kısa bir an için kanatta olur. Günümüzün oyun kurucuları kanatta oynuyor."

Karim Adeyemi son olarak Almanya Milli Takımı formasıyla ne zaman oynadı?

Rekor milli oyuncu Lothar Matthäus ise Sky köşesinde Adeyemi’yi güçlü bir aday olarak görüyor; zira oyuncunun İspanya’da "çiçek açtığını" söylüyor.

Adeyemi şu ana kadar 11 kez milli oldu (1 gol). Son maçı 13 Ekim 2025’teydi; Julian Nagelsmann’ın ardından göreve gelen Klopp’un selefi döneminde, Kuzey İrlanda’ya karşı Dünya Kupası elemelerinde alınan 1-0’lık galibiyette 65 dakika süre aldı.