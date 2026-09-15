Pazar günü eski BVB oyuncusu, süperstar Lamine Yamal’ı bile coşturdu. Adeyemi, müthiş bir solo koşunun ardından UD Levante karşısında bitime kısa süre kala LaLiga lideri adına skoru 4-2’ye getiren golü attı. Topu ayağında yarı sahayı kat ederek taşıdı, önce iki rakibini devre dışı bıraktı, ardından ceza sahası içinde kaleci Mathew Ryan karşısında soğukkanlı bir vuruşla fileleri buldu.

O sırada çoktan oyundan çıkmış olan Yamal da kulübede yerinde duramadı. Dünya ve Avrupa şampiyonu, bu rüya gol ve maçtaki son sözü söyleyen bu an karşısında kenar çizgisi yakınında çılgınca alkışladı.

Adeyemi’nin performansından oldukça etkilenen bir diğer isim de eşi Loredana oldu. Rapçi, fırsatı değerlendirip sosyal medyada Barca’nın ezeli rakibi Real Madrid’e gönderme yaptı. Instagram’da Adeyemi’nin bir paylaşımına şu yorumu yazdı: "140 milyon".

Bu, Real’in birkaç hafta önce kanat oyuncusu Yan Diomande için ödediği konuşulan bonservis bedeline açık bir göndermeydi. Ve eski Leipzigli Madrid’de henüz başlangıç zorlukları yaşayıp ilk gol katkısını beklerken, Adeyemi Barcelona’da şimdiden takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda.

Teknik direktör Hansi Flick’in kusursuz işleyen hücum düzeninde (6 maç, 6 galibiyet, 26:5 averaj) Yamal ve kaptan Raphinha’nın yanında hücum üçlüsünde Anthony Gordon ile dönüşümlü oynuyor. Dortmund’daki inişli çıkışlı son sezonunun ardından Barcelona’nın 24 yaşındaki oyuncu için fazla büyük bir adım olabileceğine dair endişeler ise şimdilik yersiz görünüyor.

Adeyemi oyun zekâsıyla dikkat çekiyor, düzenli olarak spektaküler anlara imza atıyor ve özgüven saçıyor. Örneğin Levante karşısında bir seken top sonrası topu akrobatik biçimde, adeta bir topuk röveşatasıyla kaleye göndermeyi denedi; bu vuruş ayın golü olmaya aday olabilirdi. Ancak denemesi sol direkten çok az farkla auta gitti.

Karim Adeyemi, Barcelona’da kaç gol katkısı yaptı?

Adeyemi şu ana kadar doğrudan dört gole katkı yaptı: Bunların üçü gol, bunlardan biri de birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord’a attığı bir başka enfes gol, ayrıca bir de asisti bulunuyor. Şu ana kadar Blaugrana’nın oynadığı altı maçın tamamında süre aldı.

Teknik direktör Flick, 22 milyon euroluk yeni transferinden memnun. Eski Bayern teknik direktörü kısa süre önce, "Mesele, özellikleri bizim futbolumuza en uygun oyuncuyu bulmaktı. Karim bize hız, hareketlilik, agresiflik ve en önemlisi de gol önünde bu sakinliği getiriyor" dedi. Levante maçının ardından ise övgü dolu sözler sarf etti: "Performansları beni şaşırtmıyor, çünkü odaklandığında harika bir oyuncu. Bu yüzden onu transfer ettik."

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Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörüne göre Adeyemi’yi "uzun yıllardır" tanıyor. Ancak Flick şu uyarıyı da yaptı: "Defneleri üzerinde oturup mutlu ve rahat olamaz. Hayır! Her zaman daha fazlasını istemeli ve ben ondan bunu görmek istiyorum."

Peki bu performanslar Adeyemi’yi milli takıma da geri taşır mı? Yeni Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, perşembe günü ilk kadrosunu açıklayacak. Barca forvetinin adının da o listede yer alması gayet mümkün. Sonuçta Klopp, DFB’deki tanıtımında kanat oyuncularının onun sisteminde belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulamıştı: "Çünkü her rakip sahayı çok daraltabilir. Sahip olunan tek avantaj, kısa bir anlığına kanatta olur. Günümüzün oyun kurucuları kanatta oynuyor."

Karim Adeyemi son olarak Almanya Milli Takımı’nda ne zaman oynadı?

Rekor milli oyuncu Lothar Matthäus da Sky köşesinde Adeyemi’yi güçlü bir aday olarak görüyor; zira ona göre oyuncu İspanya’da "çiçek açtı".

Adeyemi şu ana kadar 11 kez milli oldu (1 gol). Son maçı 13 Ekim 2025 tarihine dayanıyor; Julian Nagelsmann’ın yerine gelen Klopp’tan önce, Nagelsmann yönetiminde Kuzey İrlanda’ya karşı Dünya Kupası elemelerinde alınan 1-0’lık galibiyette 65 dakika süre almıştı.