Lamine Yamal, Barcelona'nın salı gecesi Paris Saint-Germain deplasmanında 4-2 mağlup olmasına rağmen tarihi bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13. golünü atarak Kylian Mbappe'nin turnuvada bir genç oyuncu tarafından atılan en fazla gol rekorunu egale etti.

Reklam

Paris’teki yenilgiye rağmen tarihi gece

Yamal, Barcelona’nın deplasmanda PSG’ye 4-2 yenildiği maçta inişli çıkışlı bir bireysel performans sergilese de futbol tarihine bir sayfa daha ekledi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol attı. Fransa’nın başkentindeki golü, bu sezon üç Şampiyonlar Ligi maçında attığı ikinci gol oldu ve turnuvadaki kariyer toplamını 13’e çıkardı.

Bu sayı, onu turnuva tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla gol atan oyuncu sıralamasında Mbappe ile aynı seviyeye taşıdı. Sonuç Barcelona için hayal kırıklığı yaratsa da Yamal’ın son golü, Avrupa futbolunun seçkin yeteneklerinden biri olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Büyük sahnede Mbappe’yi yakaladı

Gol, Parc des Princes’te maçın 79. dakikasında geldi. Yamal, PSG savunmasının arkasına fark edilmeden sarktı ve kaleci Matvey Safonov’u geçerek skoru 2-2’ye getirdi.

Bu golle Avrupa’nın en üst düzey kulüp turnuvasında 20 yaşına basmadan atılan gol sayısı sıralamasının zirvesinde Mbappe’ye ortak oldu. Erling Haaland, 20 yaşına basmadan önce Şampiyonlar Ligi’nde attığı on golle tüm zamanlar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Getty Images

Reklam Reklam

Farklı dönemlerde gol verimliliği

Yamal, Şampiyonlar Ligi’ndeki 13. golünü turnuvadaki 36. maçında attı. Mbappe ise 20 yaşına basmadan aynı gol sayısına yalnızca 23 maçta ulaşmıştı. Temmuz ayında doğan eski Barcelona altyapı oyuncusunun, 20. yaş gününden önce rekoru tek başına ele geçirmek için hâlâ bolca zamanı var.

Related Topics

Düzenli olarak ilk 11’de yer alması, yeni bir rekor kırması için önünü açıyor. Mbappe kariyerinin ilk yıllarında maç başına daha yüksek bir gol ortalaması yakalasa da Yamal’ın üst düzeyde erken yaşta forma giymeye başlaması ve bu düzeyde uzun süredir oynaması, tarihi bir hızla maç ve gol sayısını artırmasını sağladı.

Gözü rekoru kırmakta

Mbappe’nin gol sayısını yakalayan Yamal, Barcelona’nın yaklaşan Avrupa maçlarında rekoru kırmaya hazır görünüyor. Barcelona’nın, Paris’teki yenilgisinin ardından kalan Şampiyonlar Ligi maçları için hızla yeniden odaklanması gerekiyor. Takımın önceliği, turnuvadaki yolculuğunu yeniden rayına oturtmak olacak.

Reklam

Avrupa futbolunda sınırları zorlamayı sürdüren Yamal’ı bireysel bir rekor bekliyor. Futbolseverler, rekoru ne kadar çabuk tek başına ele geçireceğini yakından takip edecek.