Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, 20 yaşına girmeden Ballon d'Or ödülünde üst üste 3 kez ilk on sırada yer alan ilk oyuncu olarak dünya futbolunda tarih yazmaya devam etti; 2024'te sekizinci, 2025'te ikinci ve 2026 edisyonunda üçüncü sırayı elde etti.

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo", 19 yaşındaki Yamal'ın yeteneği ve rekabetçi kişiliği sayesinde kendini hızla dünya futbolunun önde gelen yıldızları arasına kabul ettirdiğini, birçok oyuncunun bütün bir kariyere ihtiyaç duyduğu takımsal ve bireysel başarıları birkaç yılda elde ettiğini belirtti. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise gelecekte Ballon d'Or'u kazanabileceğine olan güvenini dile getirdi.

Sekizincilikten ikinciliğe

Yamal, Ballon d'Or yarışındaki dikkat çekici varlığına 2024 yılında, 17 yaşındayken sekizinci sırayı elde ederek başladı. İspanyol Rodri'nin şampiyon olduğu bu edisyonda, Brezilyalı Vinicius Junior ve İngiliz Jude Bellingham'ı geride bıraktı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Bu başarı, Yamal'ın Barcelona ile 50 resmi maça çıkıp 7 gol attığı bir sezonun ardından geldi. Ayrıca İspanya Millî Takımı'nın, finalde İngiltere'yi yenerek sona erdirdiği 2024 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğunda da öne çıkan bir rol oynadı.

Genç yıldız, aynı yıl en iyi genç oyuncu için verilen "Kopa" ödülünü de kazandı.

2025 yılında ise Yamal, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde olağanüstü bir sezon geçirerek Ballon d'Or sıralamasında Fransız Ousmane Dembele'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon içinde 55 resmi maça çıkarak 18 gol attı ve 21 asist yaptı.

Yamal, Barcelona'nın La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kapsayan yerel üçlemesine katkıda bulundu. Ayrıca takımın, yarı finalde Inter Milan karşısında sona eren Şampiyonlar Ligi serüveninde de öne çıkan isimlerden biriydi.

"Kopa" ödülünü üst üste ikinci kez elinde tutarak dünyanın önde gelen yükselen yetenekleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Üçüncülük tarihî rekorunu güçlendiriyor

2026 edisyonunda Yamal, İngiliz Harry Kane ve Fransız Kylian Mbappe'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Böylece son iki edisyonda podyuma çıkmasının yanı sıra, 20 yaşına girmeden üst üste üç edisyonda ilk onda yer alarak eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.

Bu ilerleme, farklı kulvarlarda 24 gol atıp 18 asist yaptığı 2025-2026 sezonunun ardından geldi. Bu sezonda Barcelona'nın La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarına katkıda bulunurken, takımın hücum hattında merkezî bir rol oynamayı sürdürdü.

Uluslararası düzeyde ise Yamal, daha önce 2024 Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, İspanya Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nı da başarılar siciline ekledi.

Ayrıca 2024 ve 2025 edisyonlarında "Kopa" ödülünü kazanmasının ardından, 2026 Ballon d'Or töreninde en iyi genç yetenek ödülünü de aldı.

Bu rakamlar ve başarılarla Yamal, henüz 19 yaşını geçmemiş olmasına rağmen takımsal kupaları ve Ballon d'Or yarışındaki sürekli varlığını bir araya getirerek dünyanın birinci sınıf yıldızları arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.