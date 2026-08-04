Luke Littler, The Sun'a verdiği röportajda kendisini şimdilik yılın en iyi sporcusu ilan etti. İngiliz dartçı, bu sırada Lamine Yamal hakkında da bir soru aldı ve İspanyol yıldız adayı için sözünü sakınmadı.

İngiliz tabloid, dünyanın bir numarası olan on dokuz yaşındaki sporcuya şu anda en baskın sporcu olup olmadığını sordu. Littler bunun değerlendirilmesinin zor olduğunu söyledi ve tenisçi Jannik Sinner'ı da adaylardan biri olarak gösterdi.

İngiliz sporcu, Barcelona'nın hücum oyuncusu hakkında, "Elbette İspanya Dünya Kupası'nı kazandı ve herkes Yamal'ı konuşuyor" diyerek söze başladı.

Littler, "Ama gerçekten ne gösterdi ki? Dünya Kupası'nda belki bir kez gol attı ve sadece bir asist yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Kendi yeteneklerine büyük güven duyan dartçı sözlerini, "Dünyanın en iyi on dokuz yaşındaki sporcusu mu? Hayır, değil. Kazanmaya, iyi oynamaya ve kupalar almaya devam ettiğim sürece önemli olan tek şey bu" diyerek sürdürdü.

Yamal, geçen sezon da Barcelona için yine önemli bir isimdi. Sakatlık sorunlarına rağmen 28 LaLiga maçında 16 gol ve 12 asist üretti. Dünya Kupası'nda ise bir gol ve bir asist kaydetti.

On dokuz yaşındaki oyuncunun şimdiden etkileyici bir kupa koleksiyonu bulunuyor. Barcelona ile üç kez lig şampiyonluğu yaşadı, iki kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı ve bir kez de Copa del Rey zaferi elde etti. İspanya ile hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazandı.