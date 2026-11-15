Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, futbol tarihinin en prestijli formalarından birini almasının ardından millî takımında daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye hazırlanıyor. Genç kanat oyuncusu, her zamanki 19 numaralı formasını değiştirerek bu akşam İngiltere’ye karşı oynanacak kritik maçta İspanya’nın hücum hattına liderlik edecek.

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Yamal, boşalan 10 numaralı formayı devralıyor

Marca'ya göre Barcelona'nın kanat oyuncusu, pazar gecesi Madrid'de oynanacak Uluslar Ligi maçında 10 numaralı formayı giyecek. Formanın asıl sahibi Dani Olmo'nun sakatlığı nedeniyle mevcut millî takım kampında yer alamayacak olması üzerine 10 numara boşta kaldı.

Millî takımda normalde 19 numarayı giyen Yamal, dizindeki bir sorun nedeniyle toparlanma sürecindeyken İspanya'nın Çekya karşısındaki son galibiyetinde forma giyememişti. O maçta 10 numaralı formayı Liverpoollu Victor Munoz giymişti. Ancak Yamal'ın dönüşüne onay verildiği için Munoz, İngiltere karşısında 19 numaralı formaya geçecek.

De la Fuente, Yamal'ın sağlığına ve dev maça dikkat çekti

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, maç öncesinde genç forvetin dizindeki sorunu atlattığını ve oynamak için “mükemmel durumda” olduğunu doğruladı. De la Fuente'nin, İngiltere karşısında Yamal'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan De la Fuente, Avrupa'nın iki güçlü takımı arasındaki karşılaşmanın kalitesini vurguladı. Gazetecilere, “Şu anda dünyada izlenebilecek en iyi maçlardan biri, hatta belki de en iyisi. İngiltere-İspanya maçı şu anda dünya futbolunun zirvesinde. Bu iki takım açısından uzun zamandır görülen en iyi dönemi yaşıyoruz” dedi.

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İspanya, A3 Grubu'nda kontrolü elinde tutuyor

Yamal'ın dönüşü, Uluslar Ligi A3 Grubu'nda hâlihazırda tempoyu belirleyen İspanya için yerinde bir takviye oldu. İspanya, pazar günkü karşılaşma öncesinde İngiltere'nin üç puan önünde, grubun zirvesinde yer alıyor.

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İspanya, gruptaki maçların önceki bölümünde Wembley'de İngiltere'yi 3-1 yenerek bu avantajı elde etmişti. Madrid'de kendi sahasında aynı sonucu alması, zirvedeki konumunu daha da sağlamlaştıracak.

Madrid'de gece oynanacak maçta büyük sınav

Pazar gecesi gözler, sakatlık arasının hemen ardından güçlü bir rakibe karşı 10 numaralı formayla sahaya çıkacak Yamal'da olacak. Olmo'nun yokluğunda genç oyuncuyu, İspanya'nın hücumuna liderlik etme ve takımının A3 Grubu'nda İngiltere karşısındaki üç puanlık üstünlüğünü koruma sınavı bekliyor.