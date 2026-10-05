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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
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Lamine Yamal 2026 Altın Çocuk Ödülü'nün nihai listesinden neden çıkarıldı?

L. Yamal
A. Bouaddi
Liverpool - M.City
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M.City
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Seviyesinden dolayı değil

2026 yılının "Golden Boy" (Avrupa'nın Altın Çocuğu) ödülü için mücadele kızıştı. Pazartesi günü açıklanan ve 21 yaş altı 25 oyuncuyu kapsayan nihai liste, ilk listede yer alan 50 yetenek arasından belirlenirken, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın sürpriz bir şekilde listede yer almaması dikkat çekti.

İtalyan "Tuttosport" gazetesi tarafından 2003 yılında ihdas edilen ve Avrupa kupalarında forma giyen 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen bu ödül, kıtadaki genç yeteneklerin yükselişini takip eden en önemli bireysel ödüllerden biri olarak kabul ediliyor.

Nihai liste şu isimlerden oluştu: "Charalampos Kostoulas (Yunanistan, Brighton), Rodrigo Mora (Portekiz, Roma), Yoane Gado (Fransa, Borussia Dortmund), Xavi Espart (İspanya, Barcelona), Franco Mastantuono (Arjantin, Fiorentina), Finn Jeltsch (Almanya, Stuttgart), Kerim Alajbegović (Bosna-Hersek, Juventus)".

"Said El Mala (Almanya, Köln), Marc Bernal (İspanya, Barcelona), Jon Martín (İspanya, Real Sociedad), Konstantinos Karetsas (Yunanistan, Borussia Dortmund), Endrick (Brezilya, Real Madrid), Gianluca Prestianni (Arjantin, Benfica), Estevao (Brezilya, Chelsea), Junior Kroupi (Fransa, Bournemouth), Lennart Karl (Almanya, Bayern Münih)".

"Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal), Jorrel Hato (Hollanda, Chelsea), Victor Froholdt (Danimarka, Porto), Rayan (Brezilya, Bournemouth), Luka Vušković (Hırvatistan, Brighton), Ayoub Bouaddi (Fas, Manchester City), Jan Diomande (Fildişi Sahili, Real Madrid), Pau Cubarsí (İspanya, Barcelona) ve Warren Zaïre-Emery (Fransa, Paris Saint-Germain)".



Lamine Yamal neden yok?

En büyük sürpriz ise, dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olmasına rağmen Lamine Yamal'ın 25 kişilik aday listesinde yer almamasıydı.

Barcelona yıldızının listeye alınmaması, bir oyuncunun ödülü birden fazla kez kazanmasını engelleyen "Golden Boy" ödülü kurallarından kaynaklanıyor; zira Yamal 2024 yılında bu ödüle layık görülmüştü.

Dolayısıyla Yamal, genç yetenekler açısından dünya sahnesinin zirvesinde güçlü bir şekilde rekabet etmeyi sürdürmesine rağmen, 2026 yarışının otomatik olarak dışında kaldı.


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