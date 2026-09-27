Genç İspanyol yıldız Lamine Yamal'a hayranlığını dile getiren yalnızca İngiltere değildi; İspanyol ve dünya basını da dün cumartesi UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'yi (3-2) mağlup eden yıldız olarak onu oy birliğiyle övdü.

Yamal, sadece iki dakika sonra attığı golün yanı sıra, İngiltere oyunun kontrolünü eline aldığında bile sürekli bir tehdit oluşturdu. Bu nedenle basın, genç yaşına rağmen futbol olgunluğuna dikkat çekti. Daha da ilgi çekici olan ise, "Mundo Deportivo" gazetesinin belirttiğine göre, sadece attığı golle değil, diğer alanlardaki tehlikeli performansıyla da değerlendirilmesiydi.

İspanya'da "As" gazetesi internet sitesine "dünya şampiyonu"nun konumunu yenilediğini ve Yamal'ın "yeteneklerini geliştirmeye" devam ettiğini yazarak açıldı.

"Marca" gazetesinin manşeti şöyleydi: "Olé ve dünya şampiyonlarının Wembley'e dönüşü." Yazının ekseninde Lamine yer alıyor ve İspanya'nın maça "Lamine sayesinde kontrolü ele geçirerek" başladığına dikkat çekiliyor.

Bu değerlendirmenin en önemli yanı, onun performansının yalnızca golle sınırlandırılmaması; aksine ilk yarının büyük bölümünde Lamine'nin dokunduğu her topun Wembley taraftarını coşturduğunu; paslarının, topuk dokunuşlarının, şutlarının ve çalımlarının övgüyle karşılandığını ortaya koymasıdır.

Yazıda ayrıca Lamine'nin eski takım arkadaşı Ferran Torres'i gol atmak için mükemmel bir konuma soktuğu bir anlığa da değiniliyor.

"La Vanguardia" gazetesi manşetine "İspanya Wembley'i yıktı" ifadesini taşıdı ve Lamine'nin Ballon d'Or yarışında Harry Kane'i geride bıraktığını, genç akademi mezununun "meydan okumaya boyun eğmediğini" ve gol atmanın yanı sıra belirleyici paslar da verdiğini aktardı.

"El Periódico" gazetesi ise "İspanya yıldızını yetiştirmeye devam ediyor" başlığını attı ve oy kullanma süresinin kapanmasından önce her iki forvetin son sahne aldığı maçta, forvetin son derece güçlü bir performans sergilediğini ve "Lamine'nin Kane'e üstünlük kurduğunu" belirtti.

İngiliz basını, Yamal'ın Marc Guéhi'nin hatasını değerlendirerek sadece iki dakika sonra skoru açtığına dikkat çekti. "Sky Sports", golü İspanya'nın küresel bir güç olarak konumunu kanıtlayan bir performansın parçası olarak sundu. Ayrıca dikkat çekici bir istatistiğe de değindi: Bu gol, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda yediği en hızlı üçüncü goldü.

The Independent gazetesinin analizi son derece önemliydi; çünkü İngiltere'nin top hakimiyetini yönetmekteki ve İspanya'nın baskısı karşısındaki yetersizliğine hemen dikkat çekti. Gazete, bu erken evreyi İspanya'nın kendi oyun tarzını dayatma becerisinin bir kanıtı olarak sundu.

The Guardian gazetesi, Yamal'ı maçın ilk bölümünde İspanya'nın üstünlüğünü açıklayan unsurlardan biri olarak gösterdi. The Sun gazetesi ise, haberinde daha çok İngiltere'nin hatalarına odaklanmasına rağmen, onu İngiltere'ye ilk darbeyi indiren oyuncu olarak tanımladı.

Fransa'da L'Équipe gazetesi, İspanya'nın (2-1) geriye düşmesine rağmen güçlü dönüşüne odaklandı. Lamine'ye ilişkin olarak gazete, erken golünün İspanya'ya öne geçme avantajı sağladığını, ancak İngiltere'nin ilk yarı sona ermeden İspanya'nın etkisini sınırlamayı başardığını belirtti.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, akademi mezununun "gecenin yıldızlarından biri" olduğunu vurguladı. Maçın ardından "Corriere dello Sport" gazetesi, "beraberliğin iki dakikadan kısa bir süre sonra en çok beklenen yıldızlardan biri sayesinde bozulduğunu: Yamal" ifadesini kullandı. İtalyan gazetesi, Lamine'nin İngiltere savunmasındaki bir boşluğu değerlendirerek İspanya'ya 1-0'lık üstünlüğü sağladığını açıkladı.

Tuttosport gazetesi bireysel oyuna daha fazla önem veriyor. Haberinde, Guéhi'nin topu uzaklaştırmayı yanlış hesaplayarak topu Lamine Yamal'a verdiğini ve onun da topu Trafford'ın kalesine göndererek Avrupa ve dünya şampiyonlarını öne geçirdiğini anlatıyor.

Eurosport İtalya ise Lamine'nin o anda "başrol" oyuncusu olduğuna dikkat çekiyor ve ilk yarı sona ermeden İspanya'ya daha büyük bir üstünlük sağlayabilecek ataklarda yer aldığını not ediyor.

UEFA bile internet sitesinde İspanya Milli Takımı'nı övdü ve performansını, dünya şampiyonlarının Wembley Stadı'ndaki zaferi bağlamına yerleştirdi.



