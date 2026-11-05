Barcelona kaptanı Brezilyalı Raphinha, Katalan kulübüyle sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmasının ardından duygularından bahsetti ve Blaugrana forması altında birkaç yıl daha devam etmenin kendisi ve ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı; ayrıca kariyerini Katalan kulübünde noktalamayı dilediğini de açıkladı.

Raphinha konuşmasında önümüzdeki yıllara dair hedeflerine, takım arkadaşı Lamine Yamal ile olan ilişkisine ve başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere mümkün olan tüm kupaları kazanma arzusuna değindi; ayrıca Barcelona yolculuğundaki durakları ve takımın en önde gelen yıldızlarından biri hâline gelmeden önce karşılaştığı zorlukları da hatırladı.

Raphinha bugün perşembe günü düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu benim ve ailem için büyük bir gurur duygusu. İçeride neler yaşadığımızı yalnızca biz biliriz. Bireysel ve takım olarak elde ettiğim her şeyle büyük bir gurur duyuyorum ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca devam etmeyi diliyorum. Eğer fiziksel kapasitem yüksek seviyede devam etmeme izin verirse, futbol kariyerimi bu kulüpte noktalamaktan mutluluk duyarım. Barcelona için elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

Fiziksel durumu ve yaklaşan milli ara hakkında da konuşan Raphinha şunları ekledi: "Ancelotti, bir teknik direktör olarak, özellikle Brezilya Milli Takımı'yla oyun süresinin dağıtılmasının ve sakatlığın gerekliliğinin farkında. Konuştuk, bir sakatlıktan iyileşiyorum, durumum çok iyi ama tam olarak formda değilim. Barcelona taraftarlarının endişelenmesine gerek yok, çünkü iyi bir fiziksel durumda olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

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Tenerife forveti Miguel de Jesús'un vefat ettiği gün maç oynamak hakkında ise, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Oynamak istiyorum çünkü bu bizim işimiz. Bu konularda karar almaktan sorumlu kişiler var ve kulübün söylediğini yapacağız. Bu bir trajediydi ve beni derinden etkileyen bir şeydi; saygıyı göstermenin yollarından biri de çalışmaya devam etmektir."

Raphinha bireysel ödüller için verilen rekabet hakkında şunları söyledi: "Her zaman söylerim, eğer vücudum izin verirse kulüp için elimden gelenin en iyisini yaparım, bireysel bir ödül için rekabet etmek için değil. Çünkü bu, her bir oy veren için son derece kişisel bir meseledir."

Ve ekledi: "Lamine Yamal ile rekabet bizim için gerçek bir rekabet değil. Onun en iyi istatistiklere ulaşmasını ve kulüple her şeyi kazanmasını istiyorum, ona sorarsanız o da size aynı şeyi söyler. On Ballon d'Or ödülü kazanırsa çok mutlu olurum. Eğer kendimi iyi hissedersem ve vücudum cevap verirse, 2030 yılına ve sonrasına kadar kalmaktan son derece mutlu olurum."

Kendisiyle Barcelona forması giymiş Brezilyalı yıldızlar arasında yapılan kıyaslamalar hakkında ise şöyle konuştu: "Kıyaslamaları sevmiyorum. Onlar kulüpte tarih yazdılar ve Barcelona taraftarlarının sevgisini kazandılar. Ben de taraftarların kalbinde bir yer edinmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Geldiğimde ilk iki yıl içinde burada olacağımı hayal edemezdim, birçok kişi beni eleştirdi ama ben neyi başarabileceğimi ve sahada neler sunabileceğimi biliyordum, yeteneklerime çok güveniyordum."

Katalan takımıyla bırakmaya çalıştığı miras hakkında da şunları söyledi: "Tüm futbolcular kupa kazanmayı hedefler ve benim amacım mümkün olan her kupayı kazanmak. Şu anda büyük bir iyimserlik hissediyorum ve bu şekilde devam etmemizi umuyorum. Bir kupa var, Şampiyonlar Ligi; onu kazanmaya kararlıyız ve bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2030 yılına kadar mümkün olan her kupayı kazanmak istiyorum."

Raphinha gol sayıları hakkında da şu yorumu yaptı: "Rakamlar beni şaşırttı, bu kadar golle bu aşamaya ulaşacağımı beklemiyordum. Kulüpte, her zaman takım arkadaşlarım ve teknik direktör için en iyisini arayarak, mevkimi birkaç kez değiştirdim ve hızlı adapte olmaya çalışıyorum. Benden gerçek bir forvet olarak oynamam istendiğinde, adapte olmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Sahip olduğumuz kalite göz önüne alındığında gol atabileceğimi biliyordum ama rakamlar beni biraz şaşırttı, ve şimdi daha fazlasını başarabileceğimizi düşünüyorum."

Önümüzdeki pazar günü La Liga'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak karşılaşma hakkında ise şöyle konuştu: "11 oyuncunun 11 oyuncuya karşı yarıştığı bir spor oynuyoruz ve her takım kendi çıkarını gözetiyor. Orada (Metropolitano Stadı) oynadığımız maçlarda pozitif bir sicilimiz olduğunu düşünüyorum. Güçlü yönlerimizin farkındayız ve hedefimize odaklandığımızda gücümüzün zirvesinde oluyoruz, ayrıca Atletico Madrid'e çok saygı göstermeliyiz."

Barcelona kaptanı hücum rolüne ve ceza sahası içindeki hareketlerine değinerek şunları açıkladı: "Bu hareketler benim için çok doğal, kulübe katıldığım günden beri bunu hep yaptım ve bu şekilde birçok gol attım. Şimdi oyuncular gol atmak için kaleye yakın konumda bulunuyor. Bunu öğrenmeme gerek yoktu ve Gabriel Jesus'a danışmıyorum çünkü onun farklı özellikleri var. Ben yeni oyuncuları çok takip eden ve performansımı geliştirmek için birçok detaya dikkat eden biriyim."

İzlediği ve hareketlerini takip ettiği oyuncular hakkında ise şunları ekledi: "Herkesi izliyorum; Gabriel, Lamine, Anthony ve Hamza."

Raphinha geçen sezondaki yokluğu ve bunun takıma etkisi hakkında şunları söyledi: "Ne olacağından emin değilim, takımımız çok yüksek bir kaliteye sahip ve tek bir oyuncunun yokluğundan etkilenmez. Son derece yetenekli bir takımımız var ve sahaya çıkan herkes katkı sağlama kapasitesine sahip."

Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile olan ilişkisi hakkında ise şöyle konuştu: "Geldiğimde Deco benim menajerimdi ve mesleki ilişkimiz yedi yıl boyunca birlikte sürdü. Bugün ise on yıldır arkadaşız. Onu her zaman babam gibi gördüm, benim için çok şey yaptı ve ben kendi yeteneklerimi bilmeden önce bile Barcelona gibi bir kulübe ulaşabileceğime inanıyordu."

Ve ekledi: "Artık bir menajerim yok, işlerimi eşimle birlikte kendimiz yürütüyoruz. Deco ile ilişkim harika ve onun menajerim olarak bulunmamasıyla bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum, çünkü o herkese çok yakın."

Barcelona'daki başlangıçlarına dönerek konuşmasını sürdüren Raphinha, zorluklarla başa çıkma şeklini değiştirmediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Durumum kişisel istatistiklerim sayesinde değişti ve ilk günden itibaren elimden gelenin en iyisini yaptım. Belki insanların beklediği sonuçları elde edemedim ama ben kendi yeteneklerimi biliyordum. İşler kötü gittiğinde değişimin en iyi yolunu düşünmen gerekir. Her zaman şu an izlediğim yolun aynısını izledim ve büyük bir coşkuyla elimden geleni yaptım. İlk sezonlarda goller attım, sonra daha fazla güven ve olgunluk kazandım."

Açıklamalarına şöyle devam etti: "Takım şu anda mükemmel bir performans sergiliyor. Real Madrid maçının ardından kazandık. Seviyemizin zirvesindeyiz."

Ve şöyle tamamladı: "Ağır mağlubiyetler aldık ama bunlar kararlılığımızı değiştirmeyecek. Paris Saint-Germain karşısında, ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz; onlar iki kez Avrupa şampiyonu. Real Madrid karşısında ise, El Clasico'da her şey mümkün. Belki umut ettiğimiz defansif keskinlikte değildik. Üç puan kaybettik ama hâlâ ligin zirvesindeyiz ve iyi durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum ve ayrıca sahip olduğumuz diğer üç kupayı da kazanmak istiyorum."