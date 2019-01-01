LaLiga ve Türkiye Kulüpler Birliği arasındaki işbirliği kapsamında çalıştay düzenlendi

La Liga yönetimi, Madrid'deki genel merkezde Kulüpler Birliği yöneticilerini ağırladı.

LaLiga, Madrid’te bulunan genel merkezinde, Türkiye futbol kulüpleri başkanları ve yöneticilerine yönelik çalıştay düzenleyerek LaLiga ile Kulüpler Birliği arasında geliştirilen işbirliğinin bir parçası olarak Spor Toto Süper lig temsilcilerini ağırladı.

İki lig arasında imzalanmış anlaşma çerçevesinde yapılan çalıştayda ana konular “Pazarlama, Altyapı gelişimi ve Kulüp/Organizasyon yapısı” oldu.

Çalıştaya, LaLiga’nın yanı sıra günümüzün tempolu futbol dünyasına İspanyol kulüplerinin bakış açısını anlatmak amacıyla Real Valladolid CF ve FC Barcelona da katıldı.

LaLiga başkanı Javier Tebas, yapılan bu işbirliğinin LaLiga için önemini şu şekilde açıkladı:

“Türkiye, özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan bir ülke olarak, LaLiga için çok önemli bir iş ortağıdır. Bu çalıştayı düzenlemek ve global olarak futbol standartlarını geliştirmek amacıyla Türkiye Kulüpler Birliği ile birlikte çalışmak bizim için büyük bir zevktir. Bu organizasyonun LaLiga ile Kulüpler Birliği arasında ileride gerçekleştirilecek yeni işbirlikleri için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz.”.

Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Beşiktaş J.K. Başkanı Fikret Orman ise “La Liga, İspanya Ligi’nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri." dedi.

"Biz de Süper Ligimizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz. Bu toplantılarımızın devamı gelecek ve önümüzdeki dönem birlikte güzel işbirliklerine imza atacağız.".