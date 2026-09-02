LaLiga, üç yılı aşan iş birliğinin ardından Irak futbolunu geliştirme projesini tamamladı





İspanya Futbol Ligi Birliği (LaLiga), 2023 yılında başlattığı Irak Futbol Federasyonu ile yürüttüğü danışmanlık ve futbol geliştirme projesini, orijinal sözleşme süresinin sona ermesi ve ardından iş birliğinin sürdürülmesi için yeni bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir dizi alternatifin LaLiga tarafından sunulduğu müzakere döneminin tamamlanmasının ardından sonlandırdı.

En üst düzeyden destek gören bir proje

LaLiga Başkanı Javier Tebas şunları söyledi: "Irak, dünyanın futbola en tutkulu ve bağlı taraftar tabanlarından birine sahip; bu heyecan, bu üç yıl boyunca ekibimiz için sürekli bir ilham kaynağı oldu. Birlikte inşa ettiğimiz her şey Irak futbolu için bir miras niteliğinde. Attığımız temellerin sağlam olduğuna inanıyorum ve şu anda bunlardan sorumlu olanların bu temelleri koruyup geliştirmeyi bileceklerine güveniyorum."

Anlaşma 2023 yılında, dönemin Irak Futbol Federasyonu Başkanı Adnan Derceli önderliğinde başlamış; LaLiga en baştan itibaren Bağdat'ta sahada çalışacak kalıcı bir ekip görevlendirmiş, bu ekibe Madrid'deki genel merkezinden ve uluslararası ofislerinden yüzlerce uzman destek vermişti.

Proje, başlangıcından itibaren doğrudan LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın katılımına da sahne oldu; Tebas, projenin gelişimini şahsen denetledi ve çok sayıda vesileyle Irak'ı ziyaret etti.

Öne çıkan aşamalar: İş geliştirme ve profesyonel müsabakalar

• Birinci ve ikinci lig müsabakalarının, 20 takımın katılımıyla ve 380 maçın oynanmasıyla kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi; buna ek olarak yükselme, kalma ve düşmeyi belirlemek üzere yeni play-off sistemlerinin oluşturulması. Bu, rekabetçiliğin ve profesyonelliğin güçlenmesine katkı sağladı ve Irak Futbol Federasyonu ile müsabaka yapıları içindeki görev ve sorumlulukların daha net bir şekilde belirlenmesini sağladı.

• Koşullu asimetrik bir takvimin uygulanması ve buna ek olarak, sezon başlangıç ve bitiş tarihlerini büyük Avrupa ligleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla 2023'ten bu yana geliştirilen kademeli bir stratejinin hayata geçirilmesi. 2026 yazında yürütülen çalışma, Irak Kupası, yeni Irak Süper Kupası, milli takım yükümlülükleri ve kulüplerin kıtasal turnuvalara katılımı gibi gerekliliklerin dikkate alınmasıyla yeni sezonun sağlam temeller üzerine başlamasını güvence altına almak açısından belirleyici oldu.

• Mali düzenlemeleri, Irak ve İspanya'daki eğitim programlarını, bir onay komitesi ile bir temyiz komitesinin kurulmasını kapsayan kulüplere yönelik mali denetim sisteminin ilk aşamasının uygulanması.

• Irak futbol tarihinde ilk kez video yardımcı hakem teknolojisi VAR'ın devreye alınması.

• 2025-2026 sezonunda 20 milyondan fazla dijital izleyici ve maç başına ortalama 112 bin izlenme kaydedilmesiyle görsel-işitsel hakların değerinin 6,5 kat artması.

• Top resmi tedarikçisi olması için Adidas ile bir anlaşma imzalanması ve buna ek olarak müsabaka tarihinde ilk kez profesyonel bir sponsorluk aktivasyonu ve ölçüm modelinin uygulanması.

• Müsabakanın dijital ekosisteminin %39,6 oranında, WhatsApp da hesaba katıldığında %81,7 oranında büyümesiyle 474.600 takipçiye ulaşılması. Ayrıca yirmi kulübün toplam takipçi sayısı 6,29 milyona ulaştı ve tüm kulüpler pozitif büyüme oranları kaydetti.

• 20 çalıştayın düzenlenmesi, 40 kulüpten 500'den fazla uzmanın eğitilmesi ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki LaLiga genel merkezinde üç deneyim programı da dahil olmak üzere 200 saatten fazla eğitimin sunulması. Programlar, iş geliştirme ve sportif geliştirme de dahil olmak üzere projenin tüm alanlarını kapsadı.

Öne çıkan aşamalar: Sportif geliştirme ve yaş kategorileri futbolu – «Rüya Projesi»

• Irak'ta yaş kategorileri liglerinin oluşturulması. Bu sistem, 2023-2024 sezonundaki 66 takımdan, 2025-2026 sezonunda 174 takıma, 1.608 maça ve 4.070 kayıtlı oyuncuya genişledi; takım sayısında %163'ü, maç sayısında %301'i ve oyuncu sayısında %142'yi aşan artışlar yaşandı.

• İlk kez tüm oyuncular, yaşla oynanmasını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler içeren MyIFA dijital platformu üzerinden kayıt altına alındı. Ayrıca sistem, 856 antrenörü, 994 hakemi ve 226 maç gözlemcisini onayladı.

• Irak Futbol Federasyonu'nun Bağdat'taki yetenek merkezi, 66 kurumdan 1.424 katılımcıyı değerlendirdi ve verilere dayalı bireysel bir takip sürecine tabi tutulmak üzere 96 oyuncu ile 14 antrenör seçti.

• LaLiga, Irak Futbol Federasyonu'nun gelişimi için üç yıllık stratejik bir plan hazırladı; bu plan Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) sunuldu ve FIFA'nın onayını aldı. Bu onay, Irak Futbol Federasyonu'nun FIFA'nın Yetenek Geliştirme Programı'na (TDS) katılmasını, "geliştirme" kategorisinden "hedef" kategorisine geçmesini ve kendisine ayrılan finansman değerinin sıfırdan 250 bin ABD dolarına yükselmesini sağlamaya katkıda bulundu.

Ortaklığı sürdürme çabalarında esneklik

Orijinal sözleşme Nisan 2026'da sona erdi. Irak Futbol Federasyonu'nun seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği dönemde LaLiga, Bağdat'taki ekibini ve çalışmalarını sürdürdü.

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Irak Futbol Federasyonu, yeni bir anlaşmanın müzakere edilmesiyle eş zamanlı olarak LaLiga'dan ekibini Irak'ta üç ay daha tutmasını istedi. LaLiga bu talebi kabul etti ve oradaki çalışmalarını sürdürdü.

Bu dönemde LaLiga büyük bir esneklik ve bağlılık gösterdi ve çeşitli teknik ve sözleşmesel seçenekler sundu. Ayrıca Irak Futbol Federasyonu'nun "Rüya Projesi"ni sürdürmeme kararını kabul etti ve federasyonun talebi üzerine hakemliğe özel yeni bir çalışma alanını da programa dahil etti.

İspanya Hakemler Teknik Komitesi CTA ile iş birliği içinde hazırlanan öneri, sahada sürekli çalışacak bir başuzmanın atanmasını ve buna ek olarak önde gelen uluslararası hakem figürlerinden doğrudan destek sağlanmasını içeriyordu.

Öneri ayrıca Irak Futbol Federasyonu'ndaki hakem temsilcilerine, Hakemler Teknik Komitesi'nin haftalık iç değerlendirme toplantılarına katılma imkânı tanıyor; bu da uluslararası hakemlik düzeyinde eşi görülmemiş bir fırsat sunuyordu.

Sunulan geniş alternatif yelpazesine rağmen, sonunda yeni bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı.

LaLiga, gelecekte Irak futboluyla iş birliği yapmaya hazır olmayı sürdüreceğini vurguluyor; ayrıca son üç yıl boyunca gösterdikleri iş birliği için Iraklı yetkililere, kulüplere, antrenörlere, hakemlere ve taraftarlara teşekkür ediyor.

Uygulanan sistemler, eğitilen kadrolar ve aktarılan bilgi birikimi, Irak futbolunun gelişim yolculuğunu sürdürmek için üzerine inşa edebileceği güçlü bir temel oluşturuyor.

LaLiga, futbolu uluslararası düzeyde geliştirme taahhüdünü sürdürecek. Kuruluş şu anda; sportif geliştirme, liglerin ve kulüplerin profesyonelleşmesi, görsel-işitsel prodüksiyon, akademiler ve yaş kategorilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayan birçok danışmanlık projesine katılıyor ve bunları, Irak'taki çalışmalarına damga vuran aynı mükemmellik, profesyonellik ve bağlılık ölçütleriyle yürütüyor.